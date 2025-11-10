為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新莊賓士逆向撞電桿消防栓 駕駛頸傷不願就醫遭起獲喪屍煙彈

    2025/11/10 17:47 記者吳仁捷／新北報導
    新北市陳姓男子駕駛賓士車在新莊民安路逆向撞斷消防栓、電線桿，造成水柱噴出，現場一片凌亂。（警方提供）

    新北市陳姓男子駕駛賓士車在新莊民安路逆向撞斷消防栓、電線桿，造成水柱噴出，現場一片凌亂。（警方提供）

    新北市新莊今天下午傳出1名男子駕駛賓士，在民安路逆向撞斷消防栓、電線桿，造成消防用水大量噴出，陳姓駕駛頸部挫傷送醫，到院卻不願就醫，行徑怪異，警方隨後在他身上查獲5顆依托咪酯毒煙彈，懷疑陳嫌毒駕釀禍，全案依法送辦、驗尿；疑似毒駕的陳嫌吃上公共危險官司，還要賠償消防栓、電線桿損失。

    新北市警新莊分局今天下午1時許獲報，新莊區民安路299巷口發生一起車禍，警方調查，54歲陳姓男子駕駛黑色賓士沿民安路往建國一路方向行駛，不明原因逆向衝撞路邊消防栓、水泥電線桿，導致消防栓損壞，水大量噴出，整條巷子瀰漫水氣，陳男頸部扭傷，員警戒護隨救護車送醫，但陳男表示不願就醫，警方確認他意識清楚、沒有明顯外傷，由警車帶回派出所。警方對陳嫌酒測，雖無酒精反應，但陳嫌不時抽搐，員警在他隨身物品中查獲疑似喪屍毒品的5顆「依托咪酯」煙彈，全數依法查扣。

    由於消防栓與電線桿受損，新莊警方通報自來水公司、新莊區公所派員修復，在場交通管制，下午2時許解除管制恢復通行。

    警方完成車禍現場圖繪製、事故照相及酒測作業，製作生理平衡觀測表，將等到尿液檢驗結果出爐後，研判是否毒駕函送。警方訊問後，依公共危險及毒品條例，將陳嫌移送新北地檢署偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

