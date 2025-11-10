為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    假借賣虛擬幣卻持空氣槍轟買家搶錢 2犯嫌落網被起訴

    2025/11/10 17:18 記者林宜樟／嘉義報導
    2犯嫌假借賣虛擬幣卻持空氣槍轟買家搶錢，警方專案小組追查，陸續逮捕江嫌及案發後涉嫌藏匿人犯的周嫌，嘉義地檢署檢方偵查終結，今依加重強盜罪嫌起訴江嫌，而周嫌涉藏匿人犯被起訴。（路透）

    24歲江姓男子夥同房姓男子、林姓男子及2名暱稱「李純青」、「徐乃麟」的網友組成犯罪集團，藉出售虛擬貨幣吸引曾姓買家交易，雙方在嘉義市一間超商交易，犯罪集團趁交付現金時，用空氣槍射擊曾姓買家後逃逸；曾姓買家向警方報案，警方專案小組追查，陸續逮捕江嫌及案發後涉嫌藏匿人犯的周嫌，嘉義地檢署檢方偵查終結，今依加重強盜罪嫌起訴江嫌，而周嫌涉藏匿人犯被起訴。

    江姓、房姓、林姓犯嫌（房嫌、林嫌另案偵辦），與通訊軟體Telegram暱稱「李純青」、「徐乃麟」等2名網友，共謀以出售虛擬貨幣為由，趁買家攜帶現金前來交易時，持空氣槍朝買家射擊，導致買家不及抗拒時奪取現金。

    犯罪集團先由網友「李純青」在虛擬貨幣交易社團聯繫曾姓買家，約定今年9月5日深夜11點30分在嘉義市一間超商，以30萬元出售虛擬貨幣泰達幣1萬顆給曾姓買家，經反覆磋商後達成交易。

    6日凌晨1點18分，曾姓買家和黃姓友人抵達超商，房嫌駕車載著林嫌、江嫌到超商，雙方面交，曾姓買家將30萬現金交給江嫌，清點數額後，林嫌隨即拿空氣槍朝曾姓買家臉部射擊，造成曾姓買家左臉挫傷合併表淺撕裂傷、左側顏面骨骨折、局部蜂窩性組織炎傷害。

    案發後房嫌駕車載著江嫌、林嫌逃逸到台中市，並將車輛棄置，周嫌則將自家車輛借給房嫌，由房嫌載著江嫌到台中市某公園，江嫌取走分得的酬勞後，再將奪得的現金24萬8000元放在「李純青」指定的地點。

    曾姓買家案發後向嘉義縣警察局水上分局報案，經專案小組追查，陸續逮捕江嫌、周嫌到案，兩人坦承犯案；檢方偵辦後，依涉結夥三人以上攜帶兇器強盜罪嫌起訴江嫌，依使犯人隱避罪嫌起訴周嫌。

