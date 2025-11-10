男開車釀禍搭小黃肇逃 警追查原來他使用喪屍煙彈涉毒駕

白色轎車撞擊路邊停放的車輛後整個翻覆，警方深入追查，男子涉嫌毒駕。（民眾提供）

48歲郭姓男子今天下午開車行經台南市永康區，突然失控擦撞路邊車輛，整個翻覆，也造成後方機車騎士摔倒，他一脫困，就搭小黃離去，警方深入追查，原來是涉嫌毒駕，使用喪屍煙彈，才會心虛肇事逃逸。

警方調查，意外發生當時，郭男駕駛白色轎車，在永康區高速一街由北向南行駛，經過中山南路不遠，車子突然往右偏移，撞擊路邊停放的車輛，之後四輪朝天翻覆。

白色轎車發生事故後，後方機車也閃避不及而摔倒，騎士受傷；肇事的郭男卻在警方尚未到場時，趕緊搭計程車離開，全程都被路過民眾目擊。

永康分局員警趕到處理後，郭男又返回現場，但他又多了肇事逃逸的刑責，怪異的行徑，啟人疑竇。

據了解，郭男原本否認是肇事駕駛，車子為朋友所開，但警方深入追緝，加上目擊者線索，他後來改口，坦承自己不慎而釀禍。

郭男酒測值為0，警方持續調查，在其車上起出使用過的喪屍煙彈，他才承認自己毒駕，永康分局依法偵辦中。

