    首頁 > 社會

    怵目驚心！金門轎車過彎打滑闖對向車道遭撞剩半截 駕駛大腿骨折

    2025/11/10 15:44 記者吳正庭／金門報導
    金門縣金湖鎮太武山經武路車禍，1輛白色轎車，疑因失控至對向車道，又被後方大貨車追撞，白色轎車只剩下前半截，景象怵目驚心。（讀者提供）

    金門縣金湖鎮太武山經武路今天發生車禍，30多歲的王姓女子駕駛1輛白色轎車，疑因過彎失速甩尾至對向車道，又被後方閃避不及的大貨車追撞，白色轎車只剩下前半截，景象怵目驚心，王姓女駕駛大腿骨折送醫，與大貨車黃姓駕駛酒測值均為零，肇事原因還有待釐清。

    1名路過駕駛說，看到現場情形也嚇了一跳，白色轎車由金湖鎮往金城鎮方向行駛，行經下坡路段，疑因失速打滑至對向車道的1根「左彎」交通標誌桿，又遭閃避不及的卡車追撞，整輛白色轎車潰縮成半截，車廂只剩正、副駕駛座，後半截只看到兩顆輪子，情況令人慘不忍睹。

    救護車到達時，白色轎車安全氣囊已經打開，王姓女駕駛右大腿骨折、臉部輕微擦挫傷，送衛福部金門醫院醫治，大貨車黃姓駕駛未受傷，隨即送衛生福利部金門醫院醫治，肇事原因由金門縣警察局金湖分局進一步釐清。

    金門縣金湖鎮經武路車禍，1輛白色轎車，疑因失控至對向車道，又被後方大貨車追撞。（讀者提供）

    金門縣金湖鎮經武路車禍，1輛白色轎車，疑因失控至對向車道，又被後方大貨車追撞，前擋風玻璃嚴重龜裂。（金門警方提供）

