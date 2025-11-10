黑幫強押少女從事性交易 警衝5應召站救出10未成年、逮10嫌

21歲陳姓男子（中）為杜嫌副手，主責管理小姐並涉及毆打恐嚇及拍攝性影像。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局今（10）日宣布破獲天道盟同心會成員26歲杜姓男子等人非法經營應召站，吸收未成年少女從事性交易，有被害人甚至被強迫拍攝全裸影片威脅還簽下85萬元借據。案經報請桃園地檢署指揮蒐證，鎖定多處據點，聯合市警局少年隊兵分多路前往中壢、新屋、八德及大溪區等5處據點搜索，成功瓦解該犯罪集團，成功救出10名未成年少女，並逮捕杜嫌等10人依法送辦。

中壢警分局近日接獲包括桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心和中壢天晟醫院社工通報，疑有未成年少女遭長期監控軟禁，被迫從事性交易。立即與少年隊組成專案小組，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，同時積極蒐證。

請繼續往下閱讀...

偵辦過程中，警方發現杜嫌等人吸收未成年少女從事性交易，更發現一名未成年少女小莉（化名）被強迫拍攝全裸影片和簽下85萬元借據，專案小組在完整蒐證後，持拘票及搜索票前往中壢、新屋、八德及大溪區等5處據點，將杜嫌等10人帶回，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物，更扣得不法所得31萬元及價值約130萬元的金項鍊1條。全案警詢後將杜嫌等人依兒童及兒少性剝削防制條例、組織犯罪條例、妨害風化等罪嫌移送偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，此案共救出10名未成年少女，並通報社工介入，另同案查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子，依法移請移民署辦理收容遣返事宜；更循線將與未成年從事性交易的嫖客25人通知到案，訊後依兒少性剝削罪函送偵辦。

林鼎泰強調，警方持續對黑幫勢力掃蕩，對性剝削犯罪「絕不容忍」。他強調，警方將持續針對天道盟等幫派組織加強掃蕩，徹底切斷其金流與不法網絡，守護青少年安全與社會風紀，呼籲民眾若發現疑似人口販運或性剝削行為，立即撥打110或113通報，共同維護社會正義。

42歲胡姓男子（右）於案件負責後勤支援、負責補給品、收帳及接送外籍小姐。（警方提供）

天道盟同心會成員26歲杜姓男子，被警帶回偵辦。（警方提供）

專案小組逮捕杜嫌等10人，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物。（警方提供）

專案小組逮捕杜嫌等10人，並查扣手機、筆電、鎮暴槍、武士刀等證物。（警方提供）

警方查扣證物中包含提供性交易使用的潤滑液和保險套等物。（警方提供）

同案查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子。（警方提供）（記者李容萍攝）

同案查獲從事性交易的11名逾期居留泰籍女子。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法