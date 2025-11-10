彰化雙屍案》孝女照顧母親也生病 疑久病厭世弒母後墜樓

彰化傳出母女雙屍命案，警方初判是久病厭世。（記者劉曉欣攝）

彰化市昨天（9日）傳出賴姓母女雙屍命案，46歲女兒從住處大樓跳樓，70歲母親死在家中有屍僵。檢警相驗後研判，母親長年飽受脊椎之苦，孝順照顧的女兒近年也有病痛，女兒持榔頭、水果刀對母親下手，讓母親頭部重創，脖子有刀傷，女兒再墜樓身亡。

警方調查發現，賴母身亡時間為前天（8日）凌晨，女兒也在同日下午跳樓，現場沒有外力入侵。大樓管理員在相隔1天後，也就是昨天下午發現賴女從頂樓掉落在大樓一處偏僻的空地才報案，警消在賴女住處發現母親在床上也身亡。

警方表示，賴母長期飽受病痛之苦，女兒也罹病，初步懷疑是久病厭世，母親身亡不排除與女兒有關。大樓管理員在女兒墜樓隔天才發現，這是因為墜樓處平日不會有人經過、並無相關疏失。而賴母生前有無服用藥物，檢方要求解剖以釐清。

而賴父指出，照顧妻子的女兒在家排行老3，單身未婚，為了方便媽媽就醫，才買房子在彰基附近，非常孝順。他則與排行老4的兒子住在花壇，一直想帶老婆去拜拜，如今已不可能實現。

