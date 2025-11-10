目睹殺人現場還幫棄屍 男子坦承犯行獲輕判

基隆地院近日審結，依觸犯遺棄屍體罪，判處郭男有期徒刑6月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

男子郭展彰去年4月16日陪同友人王嘉榮與鍾姓男子處理毒品糾紛，但雙方卻談判破裂。王男給鍾男注射海洛因後，掐死對方。郭男目睹殺人案件後，心有餘悸，只好配合將鍾男遺體載往核二廠進水口蓄水池旁棄屍。案件曝光後，郭男坦承犯行，配合調查。基隆地院近日審結，依觸犯遺棄屍體罪，判處郭男有期徒刑6月。

檢警調查，王、鍾2人因買賣毒品產生糾紛，便找來王姓、鄒姓友人與郭男一同前往鍾男住所談判。過程中，王男討債未果，隨即與同夥駕車將鍾男載往大棟山兔坑產業道路一帶。

車輛行駛期間，王男接續注射海洛因至鍾男體內，導致其發生抽搐反應；王男見狀一不做二不休，直接出手掐住其頸部，直到鍾男失去反應身亡（王男殺人部分，一審判處無期徒刑）。

王男見鍾男已經身亡，隨即要求同行友人陪同棄屍，最終選定在核二廠進水口蓄水池，將鍾男遺體搬出，更狠心的猛刺幾刀後，將屍體丟進池內。案件曝光後，檢警以車追人，最終鎖定王男等人，將其逮捕到案。檢察官認定郭男協助幫忙棄屍，已涉犯遺棄屍體罪，將其起訴。

法官認為，郭男目睹殺人過程，可能憚於情勢，進而共同遺棄屍體；考量他犯後始終坦承犯行，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

