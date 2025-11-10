為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中后里私人宮廟金牌遭竊 損失約16萬元

    2025/11/10 15:00 記者歐素美／台中報導
    監視畫面可見男子爬到神桌上將神明扯到地面，再偷走金牌。（民眾提供）

    台中市后里區一處私人宮廟4面神明金牌遭竊，損失約16萬元，大甲警分局昨接獲邱姓民眾報案，經調閱現場監視器發現一名男子步行至該宮廟犯案，目前已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查中。

    昨天晚上6點多，大甲警分局接獲邱姓民眾報案指稱該宮廟的神明金牌遭竊，義里派出所立即派員前往現場查證，並通知鑑識人員到場採證，經初步統計遭竊金牌4面，總價值約16萬元。

    警方調閱現場監視器，發現一名男子步行前往該宮廟犯案，目前已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查，將全力緝捕到案，保障民眾財產安全。

    大甲警分局呼籲宮廟等開放式空間應做好各項防竊措施，如自動感測探照燈、警鳴器及加裝雲端儲存的監視器等，因應近期金價上漲，相關金飾亦應妥適存放或加裝安全防護設備，以防宵小有機可乘。警方將持續精進各項偵查作為，提升偵查量能，持續展現打擊犯罪、守護治安的決心，讓台中成為宜居的城市。

