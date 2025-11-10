為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中公園社宅地下室身障機車自冒火花 住宅處：13分撲滅無傷亡

    2025/11/10 14:52 記者蘇金鳳／台中報導
    台中公園社宅地下室發生身障機車起火，火調人員進行調查。（市府提供）

    台中公園社宅地下室發生身障機車起火，火調人員進行調查。（市府提供）

    台中公園一期社會住宅今（10）日凌晨發生地下室機車格有火災警報事件，台中市住宅處表示，經調閱監視器確認，火警發生地為該社宅地下一樓身障機車停車格，車格內停放之身障機車於1時01分無人靠近情況下自行冒出火花，火勢於1時14分撲滅，所幸無人員傷亡且未波及其他車輛，實際起火原因已由消防單位派員至現場釐清，並確認責任歸屬。

    住宅處表示，今天凌晨1時4分火勢變大後啟動管理室警報器，隨後管理人員立即至現場查看起火點，並於1時5分撥打119通報警消單位，同時消防泡沫灑水頭被觸發後開始噴灑泡沫，1時10分有熱心住民到場後發現仍有火源未被撲滅，以滅火器協助噴灑，火勢於1時14分撲滅，所幸無人員傷亡且未波及其他車輛。

    住宅處表示，台中市社會住宅地下停車場皆分區規劃消防泡沫灑水頭，每消防區域布設8至12個噴頭，此次起火點位於2個感知區域之間，故啟動作用時會覆蓋規劃區域，而非單點噴灑；有部分住民反應消防廣播系統未作動，是因該社宅消防廣播設計僅針對災害發生受影響區域，而此次起火點為地下一樓，故警報系統僅針對地下停車場樓層發布，相關設備已請專業廠商檢查，並提出報告，以確保住民居住環境安全無虞。

    另針對現場泡沫液清理，除事發凌晨時由值班物管人員協助現場清除外，今日上午也已加派清潔人力清理，針對住戶機車如有因泡沫溢污損，可向該社宅管理室登記，由住宅處優先協助處理。

    台中公園社宅地下室發生身障機車起火，現場已清理。（市府提供）

    台中公園社宅地下室發生身障機車起火，現場已清理。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播