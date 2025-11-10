台中公園社宅地下室身障機車自冒火花 住宅處：13分撲滅無傷亡

台中公園社宅地下室發生身障機車起火，火調人員進行調查。（市府提供）

台中公園一期社會住宅今（10）日凌晨發生地下室機車格有火災警報事件，台中市住宅處表示，經調閱監視器確認，火警發生地為該社宅地下一樓身障機車停車格，車格內停放之身障機車於1時01分無人靠近情況下自行冒出火花，火勢於1時14分撲滅，所幸無人員傷亡且未波及其他車輛，實際起火原因已由消防單位派員至現場釐清，並確認責任歸屬。

住宅處表示，今天凌晨1時4分火勢變大後啟動管理室警報器，隨後管理人員立即至現場查看起火點，並於1時5分撥打119通報警消單位，同時消防泡沫灑水頭被觸發後開始噴灑泡沫，1時10分有熱心住民到場後發現仍有火源未被撲滅，以滅火器協助噴灑，火勢於1時14分撲滅，所幸無人員傷亡且未波及其他車輛。

請繼續往下閱讀...

住宅處表示，台中市社會住宅地下停車場皆分區規劃消防泡沫灑水頭，每消防區域布設8至12個噴頭，此次起火點位於2個感知區域之間，故啟動作用時會覆蓋規劃區域，而非單點噴灑；有部分住民反應消防廣播系統未作動，是因該社宅消防廣播設計僅針對災害發生受影響區域，而此次起火點為地下一樓，故警報系統僅針對地下停車場樓層發布，相關設備已請專業廠商檢查，並提出報告，以確保住民居住環境安全無虞。

另針對現場泡沫液清理，除事發凌晨時由值班物管人員協助現場清除外，今日上午也已加派清潔人力清理，針對住戶機車如有因泡沫溢污損，可向該社宅管理室登記，由住宅處優先協助處理。

台中公園社宅地下室發生身障機車起火，現場已清理。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法