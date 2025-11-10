為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「黑豹」刑警貓成高雄刑大吉祥物 原型還協助破案

    2025/11/10 14:50 記者黃良傑／高雄報導
    「黑豹」刑警貓成高雄刑大破案吉祥物，原型還協助刑大破案。（記者黃良傑攝）

    高雄市刑警大隊收留了1隻黑毛流浪貓，牠的毛黑得發亮，是隻公貓姿態英勇，只要抓到重犯帶入刑大，只要經過牠時，都會鼓起脊背狠瞪嫌犯，被偵查佐們取名「黑豹」，不僅是刑大精神象徵，也成為大隊的吉祥物。

    「黑豹」鎮守在刑大偵二隊五分隊門外，恰巧是嫌犯抽菸的區域，嫌犯一見到炯炯有神的貓眼，也忍不住膽寒，偵查佐也藉機突破心防；另也有養貓的嫌犯看見牠，想起家中養的愛貓，擔心不吐實萬一被收押，家中的貓孩子該怎麼辦，最後供出案情關鍵，妙的是，偵二隊的破案績效都前列前茅。

    刑大大隊長鄢志豪見越來越年輕人喜歡貓，為吸引年輕人注意防詐騙宣導，以「黑豹」為吉祥物，運用AI技術繪製擬人化的5隻貓咪，作為識詐宣傳主角，偵查佐莊育藺表示，這些角色都是由警職同仁共同創作，先畫出草稿後請AI協助生成圖像，再修圖使更生動活潑，一口氣推出自製盲盒公仔「刑事貓咪小隊」。

    5隻貓咪角色各自代表不同的警務角色，包括隊長「黑豹」、偵查佐「大斑」、鑑識官「路卡」，以及代表科技偵查隊的「貓克」和小隊長「闇影」，其實都刑大吉祥物「黑豹」的化身，牠們分別穿著西裝、拿著咖啡與對講機的黑貓，手持手銬、手槍和穿著刑警背心的橘貓等超可愛盲盒，牠們一亮相就十分吸睛。

    鄢志豪希望能讓防詐宣導更加生活化、貼近民眾，將打造大玩偶參與反詐活動，並與台鋼雄鷹合作舉辦棒球親子活動。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    以「黑豹」為吉祥物，運用AI技術繪製擬人化的5隻貓咪，作為識詐宣傳主角。（記者黃良傑攝）

