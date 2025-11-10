宜蘭三星休旅車撞路樹 車頭全毀、5傷其中1人意識模糊

宜蘭縣三星鄉三星路三段發生白色休旅車自撞路樹，造成車頭全毀，5人受傷送醫。（圖由警方提供）

宜蘭縣三星鄉三星路三段發生白色休旅車自撞路樹，造成車內5人受傷送醫，其中1名乘客意識模糊，傷勢比較嚴重，由於撞擊力道猛烈，休旅車車頭全毀，右前輪脫落後噴飛，挨撞路樹樹幹被撞出凹痕，事故現場讓人怵目驚心。

三星警分局今天（10日）指出，警方昨天下午1點8分獲報，直指三星路三段發生交通事故，轄區派出所警員到場處理，發現37歲游姓男子駕駛白色休旅車，搭載4名乘客，從三星往羅東方向行駛，行經事故地點時自撞路樹，游男經過酒測無酒精反應。

請繼續往下閱讀...

據了解，休旅車上有1家4口外加1名親戚，車子行駛途中為何自撞路樹，仍待警方調查釐清。車禍現場，休旅車撞上路樹時，因撞擊力道大，車頭面目全非，車內5人全都受傷，有1名乘客傷勢嚴重，仍在醫院急救。

三星警分局呼籲駕駛人，行車時要隨時注意前方路況，如有精神不濟，務必停靠休息，切勿疲勞駕駛，若身體狀況不佳，應避免駕車確保安全。

由於撞擊力道猛烈，休旅車車輪脫落，挨撞路樹樹幹被撞出凹痕。（圖由警方提供）

車禍現場。（圖由警方提供）

