為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    宜蘭三星休旅車撞路樹 車頭全毀、5傷其中1人意識模糊

    2025/11/10 14:10 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣三星鄉三星路三段發生白色休旅車自撞路樹，造成車頭全毀，5人受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭縣三星鄉三星路三段發生白色休旅車自撞路樹，造成車頭全毀，5人受傷送醫。（圖由警方提供）

    宜蘭縣三星鄉三星路三段發生白色休旅車自撞路樹，造成車內5人受傷送醫，其中1名乘客意識模糊，傷勢比較嚴重，由於撞擊力道猛烈，休旅車車頭全毀，右前輪脫落後噴飛，挨撞路樹樹幹被撞出凹痕，事故現場讓人怵目驚心。

    三星警分局今天（10日）指出，警方昨天下午1點8分獲報，直指三星路三段發生交通事故，轄區派出所警員到場處理，發現37歲游姓男子駕駛白色休旅車，搭載4名乘客，從三星往羅東方向行駛，行經事故地點時自撞路樹，游男經過酒測無酒精反應。

    據了解，休旅車上有1家4口外加1名親戚，車子行駛途中為何自撞路樹，仍待警方調查釐清。車禍現場，休旅車撞上路樹時，因撞擊力道大，車頭面目全非，車內5人全都受傷，有1名乘客傷勢嚴重，仍在醫院急救。

    三星警分局呼籲駕駛人，行車時要隨時注意前方路況，如有精神不濟，務必停靠休息，切勿疲勞駕駛，若身體狀況不佳，應避免駕車確保安全。

    由於撞擊力道猛烈，休旅車車輪脫落，挨撞路樹樹幹被撞出凹痕。（圖由警方提供）

    由於撞擊力道猛烈，休旅車車輪脫落，挨撞路樹樹幹被撞出凹痕。（圖由警方提供）

    車禍現場。（圖由警方提供）

    車禍現場。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播