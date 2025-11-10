6連霸里長是詐欺犯！幫長者補辦權狀趁機盜賣房地 收押禁見

三重區五順里前里長洪嘉仁。（資料照）

曾6連霸新北市三重區五順里前里長洪嘉仁，涉嫌於2022年間受一名年長者委託辦理房地所有權狀補發機會，在取得申請補發房地所有權狀後，把長者名下2間房地移轉登記與周姓友人名下後，再低價轉售他人930萬元牟利；新北地檢署上周指揮新北市刑大兵分2路發動搜索，6日訊後依詐欺、偽造文書等罪，且有逃亡、串、湮證之虞，向法院聲請羈押禁見2人獲准。

擁有3個碩士的洪嘉仁自1997年起至2022年，6連霸擔任三重五順里里長，但檢警卻獲報，2022年5月間，他受一名長者協助辦理房地所有權狀補發，竟涉嫌使該長者申辦印鑑證明、簽立房屋出售同意書後，把長者名下2間房地移轉登記與周姓友人名下後，再低價轉售他人930萬元牟利。

請繼續往下閱讀...

檢察官劉庭宇5日指揮新北市刑大，至新北市三重區等2處執行搜索，並拘提洪、周2 人到案，訊後認2人涉犯刑法詐欺、行使偽造私文書、使公務員登載不實等罪，罪嫌重大且有逃亡、勾串共犯證人及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見被告2人獲准。

新北檢提醒民眾注意有類似情形者，宜主動向地政機關查詢，若有發現房地遭移轉過戶，請立即報案或提出告訴，以維護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法