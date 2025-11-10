為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    苗栗農地鐵皮屋突爆烈焰濃煙衝天、火舌狂竄 鄰居煮飯嚇到逃出門

    2025/11/10 13:50 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣銅鑼鄉樟樹村一處農地間一棟2層鐵皮屋，今（10）日近午發生火警，熊熊火舌從屋內竄出，濃濃黑煙直衝天際。（翻攝臉書我是三義人）

    苗栗縣銅鑼鄉樟樹村一處農地間一棟2層鐵皮屋，今（10）日近午發生火警，熊熊火舌從屋內竄出，濃濃黑煙直衝天際，消防人車獲報趕赴灌救，目前火勢撲滅，查屋內堆放大量資源回收物，無人員傷亡，起火原因有待火調人員進一步查明。

    苗栗縣政府消防局勤務中心於今天上午11點20分許，接獲報案指出銅鑼鄉樟樹村一處農地間的一棟鐵皮屋失火，火勢凶猛，派遣三義、銅鑼、公館、卓蘭、苗栗多個分隊人車前往灌救。

    消防人車到場發現，失火鐵皮屋為2層樓建物，火舌不斷從屋內竄出，濃煙滾滾衝天，由於失火鐵皮屋旁有住家緊鄰，消防人員隨即佈水線阻隔火勢蔓延，並射水灌救，經1個小時後，將火勢撲滅。

    火場旁的民宅女屋主表示，她當時煮著午餐，突然聽到外頭傳來「拼拼砰砰」的聲音，她出門查看，就發現隔壁鐵皮屋冒出很多煙，她聯繫失火鐵皮屋主沒人接，再趕緊通報119。

    消防調查，失火鐵皮屋內堆放大量資源回收物，做倉庫使用，無人員傷亡，已聯繫屋主到場。

