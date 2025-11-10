為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    騎機車誇張「盤腿飄移」吃泡麵 警：最高罰5100元

    2025/11/10 13:53 記者陳冠備／彰化報導
    網路影片瘋傳，彰化道路上有外籍移工邊騎車邊吃泡麵，宛如「特技表演」。（翻攝黑色豪門企業）

    網路近日瘋傳一段離譜影片，一名疑似外籍移工騎著微型電動車在大馬路上趴趴走，騎車時竟能盤腿吃泡麵，雙手捧碗、雙眼緊盯手機，宛如「特技表演」，誇張行徑引發網友熱議。警方指出，這騎士已違反多項交通規則，包括未掛車牌、未戴安全帽及危險方式駕車等違規，可處5100元罰鍰。

    從影片中可見，該名騎士騎著一輛未掛車牌的微型電動車，雙手捧著一碗疑似泡麵或魷魚羹的免洗碗，雙腿高盤機車龍頭，神情自若地享用美食，雙眼還能觀看架設在儀表板上的手機，危險行為令人捏把冷汗。

    影片被上傳至臉書後，網友紛紛留言驚嘆「猴子快成精了」，畫面中有拍攝到縣道150線路標，也有人指事發地點可能在彰化縣境內。對此，彰化縣警察局斗苑分局原斗派出所表示，目前尚未接獲報案，但已派員前往勘查，研判影片拍攝時間可能較早，後續將調閱監視器釐清地點與身分。

    警方指出，該男子行為已涉及多項違規，包括未掛車牌可罰1200至3600元、危險方式駕車可罰300至1200元、未戴安全帽再罰300元。警方呼籲，微型電動車雖方便，但仍屬道路用車，騎乘時應遵守交通規則，以免一時玩心釀成意外。

    彰化縣警局斗苑分局原斗派出所表示，目前尚未接獲報案，研判影片拍攝時間可能較早，後續將調閱監視器釐清地點與身分。（記者陳冠備攝）

    警方指出，騎士已違反多項交通規則，包括未掛車牌、未戴安全帽及危險方式駕車等違規。（翻攝黑色豪門企業）

