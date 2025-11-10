男警涉偷拍女警如廁 調地分局發臉書「熱烈歡迎」急刪文

屏東縣政府警察局強調，對於涉及違法、違紀案件，一向秉持 「毋枉毋縱、不包庇、不護短」 原則究辦。（記者羅欣貞攝）

屏東縣警局邱姓男巡佐今年7月涉嫌偷拍女同事如廁，有2名女警受害，被抓包後記過，並調職到屏縣某分局，該分局發臉書「熱烈歡迎」惹議，事後已刪文；該分局今（10）日說明，因調任之初未就調職原因詳究，經告知後當天即下架。

臉書社團「靠北police」日前連續有網友踢爆，屏縣邱姓男警潛入女廁，用手機偷拍女同事如廁，被抓包後偷偷法辦，至今還在分局趴趴走，女警們都被嚇死，敢怒不敢言。

事情曝光後，屏東縣政府警察局說明，7月接獲同仁反映，邱姓員警疑涉以手機偷拍女性同仁上廁所等不當行為，立即啟動警紀警辦程序，由婦幼隊及督察科聯合調查，並報請屏東地檢署指揮偵辦，同時依法搜索及查扣相關證物。經調查後，邱員坦承犯行不諱並深感悔悟，已依涉犯妨害秘密及不實影像罪嫌函送檢方偵辦。並對邱姓員警調整服務地，且記一大過處分。

據了解，邱員所調職的分局臉書，當時曾將邱員及分局長的合照PO在臉書，「熱烈歡迎」邱員調任，並指邱員表現優異，經驗豐富。此事傳出也引起網友注意。

當事分局今天說明，邱姓巡佐8月2日調派該分局服務，本於員警加入分局團隊，為期許專心工作，融入團隊，大致會以分局臉書歡迎致意，因該員調任之初未就調職原因詳究，經告知後即下架，並無對男女平權、性別平等工作的貶抑及輕蔑。

該分局也表示，將持續強化辦公及休憩空間的隱私維護，檢視整體環境的安全性，落實各級主管「嚴格教導、勤於管理」的職責，以防範類似事件重演，並致力於建立安全職場及多元共融、性別平等的工作環境。

