    社會

    騎士倒在新北大橋頭機車道重創不治 待釐清車禍原因

    2025/11/10 13:42 記者吳仁捷／新北報導
    曾姓男子今天騎機車上新北大橋，突然在上橋處撞上護欄，頭部受創倒地，路人見狀報案，曾姓騎士到院仍不治，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。（記者吳仁捷翻攝）

    新北大橋今天上午驚傳死亡車禍，一名曾姓男子騎機車上新北大橋，往板橋方向騎乘，突然在上橋處撞上護欄，頭部受創倒地，機車繼續沿一旁腳踏車道往前衝約5公尺，路人見狀報案，但警方、消防趕抵，發現曾男失去呼吸心跳，到院仍不治，家屬接獲噩耗趕往醫院，至於車禍肇因，仍待進一步調查釐清。

    據了解，這起車禍發生在今天上午9時許，新北市三重區新北大橋機車道往板橋方向， 一名騎士被發現倒在新北大橋機車道三重端，一動不動，警方、消防到場，發現騎士失去生命徵象，到院仍回天乏術，警方通知家屬，確認死者為44歲曾姓男子，家屬接到通知趕抵醫院，都難以置信。

    初步了解，曾男騎乘機車，疑在案發處自撞護欄，曾男疑頭部重創傷重不治，而曾男車禍後，機車仍往前衝到腳踏車道，撞到護欄才倒下，目前仍待釐清相關肇因。

