    社會

    推動性別暴力防治與兒少保護 橋頭地檢署獲菁網獎

    2025/11/10 12:57 記者蔡清華／高雄報導
    主任檢察官陳竹君（右一）與檢察官林世勛（右二）以〈剪斷提線•讓傷痛跨越沈默—共建性別暴力防護屏障〉榮獲優選獎。（橋檢提供）

    橋頭地檢署推動性別暴力防治與兒少保護工作，榮獲「第十三屆保護服務網絡之承諾與行動－菁網獎」肯定，主任檢察官陳竹君與檢察官林世勛以〈剪斷提線•讓傷痛跨越沈默—共建性別暴力防護屏障〉榮獲優選獎；檢察官陳盈辰以〈破曉出擊—兒少保護網絡團隊齊力救援遭受毒品危害之兒童〉榮獲佳作獎。

    橋檢表示，陳竹君主任檢察官與林世勛檢察官偵辦校園性侵害案件，串聯檢警、教育及社政體系，啟動重大特殊事件跨網絡機制，透過數位鑑識揭露潛藏受害者，協助近20名遭侵害的學童獲得司法與心理支持，並推動男性受害者保護倡議，突破「男性不該是受害者」的社會刻板印象。

    陳盈辰檢察官則在偵辦毒癮家庭兒虐案件中，率領跨域團隊即時啟動偵查與安置行動，成功救出兩名受毒品危害的兒童，並推動高雄檢察官首度與高醫合作毛髮檢驗制度，縮短檢驗期程，提升兒少保護效能。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    檢察官陳盈辰（右一）以〈破曉出擊—兒少保護網絡團隊齊力救援遭受毒品危害之兒童〉榮獲佳作獎。（橋檢提供）

