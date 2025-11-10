為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    騎車驚傳遭割喉？ 原來是貨車司機收廣告招牌劃傷騎士

    2025/11/10 12:41 記者陸運鋒／新北報導
    余姓騎士行經新北市永和區時，遭到正在收拾廣告招牌的貨車司機劃傷。（記者陸運鋒翻攝）

    余姓騎士行經新北市永和區時，遭到正在收拾廣告招牌的貨車司機劃傷。（記者陸運鋒翻攝）

    余姓男子騎機車行經新北市永和區林森路時，遭到正在收拾廣告招牌的資姓貨車司機劃傷頸部，民眾見狀以為發生割喉事件，將目擊過程PO上社群平台；對此，警方澄清，經釐清後確認為車禍，並非騎士遭割喉，已對資姓司機開出違規停車罰單。

    網友在社群threads指出，有朋友今天在這附近騎車喉嚨被割嗎？他說，當時在騎車目睹前方路邊貨車司機，伸出的片狀物劃過年輕騎士的脖子，當下看到騎士慢慢靠邊摀住脖子，他連忙示意貨車司機有監視器不要跑，趕快叫救護車。

    永和警分局調查，26歲余男昨天下午4時許，騎著機車到永和找朋友，當時沿著林森路往永利路方向行駛，而前方53歲的資姓貨車司機，當時正在收拾廣告招牌，余男因此遭到凸出的木質握把劃傷，造成余男頸部紅腫，所幸沒有大礙。

    警方說，本案是單純車禍，並非社群傳述騎車遭割喉，由於余民暫不提出傷害告訴，已依交通事故受理，同時對違規停車的資男開出600元至1200罰單，至於詳細事故原因，仍有待進一步釐清。

