    首頁 > 社會

    彰化母女命案 爸爸慟：女兒心疼媽媽長期飽受脊椎疼痛之苦

    2025/11/10 12:57 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化傳出母女雙屍命案，檢警進行相驗，家屬哀痛不已。（記者劉曉欣攝）

    彰化市昨天（9日）發生賴姓母女的雙屍命案，46歲的女兒從住處大樓墜落身亡，她的70歲母親則陳屍家中，檢警今天進行相驗；痛失妻女的賴父哀慟不已，他哽咽說，墜樓死亡的小女兒，疑似心疼媽媽長期飽受脊椎疼痛之苦，他本來想等老婆身體好點時帶去拜拜，如今無法實現了。

    賴父難過地說，他與妻子育有3女1男，妻子的脊椎從10幾年前就不舒服，4、5年前曾動手術，墜樓身亡的46歲的女兒，是排行老3的最小女兒（排行第4是兒子），小女兒很孝順，為了方便帶媽媽看病，特別在彰化基督教醫院附近買房，他跟兒子則住在花壇一帶。

    賴父表示，老婆10多年來，長期飽受脊椎痛楚，手術後的情況仍改善有限，他原本想等老婆情況好些時陪同拜廟、四處走走散心，沒想到如今竟發生憾事，再也沒有機會了，一次失去太太跟女兒，非常心痛。

    彰化地檢署檢察官與法醫今天在彰化殯儀館進行相驗，針對賴姓母女所住的大樓房內留有遺書及榔頭、水果刀一事 ，檢警尚未說明細節。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    彰化傳出母女雙屍命案，檢警進行相驗，家屬哀痛不已。（記者劉曉欣攝）

