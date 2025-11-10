北捷老婦「逼女童讓座」揮傘傷人今遭起訴 Fumi阿姨親回一句話

曾姓白髮婦人9月底搭乘台北捷運時涉嫌強逼Fumi阿姨（右圖）讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，影片引發外界熱議。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供、擷取自Threads）

73歲曾姓白髮婦人今年9月為爭搶台北捷運博愛座，竟持手提袋多次攻擊年輕乘客「Fumi阿姨」，後遭對方出腳踹倒，引發全台熱議。然而，曾婦早在去年2月就因博愛座讓座問題，對未成年女童揮傘傷人。台北地檢署今（10）日以成年人故意對兒童犯傷害罪等罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。消息曝光後再度引發討論，「Fumi阿姨」也在相關貼文下方留言回應。

綜合媒體報導，曾婦2024年2月搭台北捷運中和新蘆線至民權西路站時，見李姓男子與女兒坐在博愛座上，因不滿對方未讓座，竟持雨傘敲打女童右腳，造成小腿鈍傷。事後李男報警，但曾婦多次未到案遭通緝。檢察官今日依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴曾婦，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

事件曝光後，有網友在「Threads」轉發新聞並引用「Fumi阿姨」當時反嗆白髮老婦的名言「You can try one more time」（你好膽再試一次），沒想到竟引來「Fumi阿姨」本人回覆：「啪啪打臉那些呵呵人」。

貼文一出引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「就是個專挑女性出手的慣犯！」、「那些瞎挺通緝犯阿嬤的一樣還是會瞎挺啦」、「非常感謝那些被欺負的人對她提告！」、「一直靠X不應該踢長輩的趕快來看。希望這個長輩放出來之後你們不會被她打」、「如果家人管不了，請強制就醫。」、「誰的家人啦，一天到晚仇視坐博愛座的，要不要帶去看醫生？」

曾婦不僅在9月捷運事件中鬧上社會版面，10月還因在台北市大同區超商行竊遭逮，警方發現她為竊盜通緝犯，已依法移送士林地檢署歸案。

