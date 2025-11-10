為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北捷老婦「逼女童讓座」揮傘傷人今遭起訴 Fumi阿姨親回一句話

    2025/11/10 13:19 即時新聞／綜合報導
    曾姓白髮婦人9月底搭乘台北捷運時涉嫌強逼Fumi阿姨（右圖）讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，影片引發外界熱議。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供、擷取自Threads）

    曾姓白髮婦人9月底搭乘台北捷運時涉嫌強逼Fumi阿姨（右圖）讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，影片引發外界熱議。（本報合成，@fumika_chang/IG授權提供、擷取自Threads）

    73歲曾姓白髮婦人今年9月為爭搶台北捷運博愛座，竟持手提袋多次攻擊年輕乘客「Fumi阿姨」，後遭對方出腳踹倒，引發全台熱議。然而，曾婦早在去年2月就因博愛座讓座問題，對未成年女童揮傘傷人。台北地檢署今（10）日以成年人故意對兒童犯傷害罪等罪嫌起訴，並建請法院加重其刑。消息曝光後再度引發討論，「Fumi阿姨」也在相關貼文下方留言回應。

    綜合媒體報導，曾婦2024年2月搭台北捷運中和新蘆線至民權西路站時，見李姓男子與女兒坐在博愛座上，因不滿對方未讓座，竟持雨傘敲打女童右腳，造成小腿鈍傷。事後李男報警，但曾婦多次未到案遭通緝。檢察官今日依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴曾婦，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

    事件曝光後，有網友在「Threads」轉發新聞並引用「Fumi阿姨」當時反嗆白髮老婦的名言「You can try one more time」（你好膽再試一次），沒想到竟引來「Fumi阿姨」本人回覆：「啪啪打臉那些呵呵人」。

    貼文一出引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「就是個專挑女性出手的慣犯！」、「那些瞎挺通緝犯阿嬤的一樣還是會瞎挺啦」、「非常感謝那些被欺負的人對她提告！」、「一直靠X不應該踢長輩的趕快來看。希望這個長輩放出來之後你們不會被她打」、「如果家人管不了，請強制就醫。」、「誰的家人啦，一天到晚仇視坐博愛座的，要不要帶去看醫生？」

    曾婦不僅在9月捷運事件中鬧上社會版面，10月還因在台北市大同區超商行竊遭逮，警方發現她為竊盜通緝犯，已依法移送士林地檢署歸案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播