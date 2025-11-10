為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賓士車撞2車裝沒事 鄰居通報+鏡頭君揪肇逃

    2025/11/10 12:21 記者陳建志／台中報導
    台中賴姓男子開賓士車撞上電動輔助車，並撞凹自小客後保險桿卻肇逃，警方調閱監視器讓他百口莫辯。（記者陳建志翻攝）

    台中25歲賴姓男子，日前開車前往南區工學路，卻不慎撞上吳姓女子停在家門前的電動輔具車，再往前推撞停在前面的自小客車後保險桿，賴男肇事後雖一度下車，但沒有處理就離開，吳女接獲鄰居通報向警方報案，員警獲報調閱監視器，揪出是賴男的賓士車肇事，賴男一開始否認，直到警方拿出監視器畫面才坦承，依肇事逃逸開罰。

    台中市警局第三分局，日前晚間8點多接獲吳姓女子報案，表示接獲鄰居通知，稍早1輛賓士車臨停在南區工學路路邊時，不慎撞到停放在她家門前的小客車與電動輔具車，她趕緊外出查看，發現電動輔具車遭撞後，往前推撞前方的小客車，造成愛車後保險桿出現一道明顯凹痕，而肇事車輛卻未留下任何聯絡方式，讓她又氣又無奈，只能報警求助。

    員警獲報後立即陪同吳女調閱周邊監視器釐清案情，從畫面中可看到，一輛黑色賓士車臨停路邊時，直接撞上電動輔具車，進而推撞前方自小客車，當時的撞擊聲，甚至引起對面行人側目，但肇事駕駛卻僅是稍微倒車，一名男子雖曾下車，卻未上前確認損傷情形，約5分鐘後便逕自離開現場。

    警方調閱監視器，查詢車籍資料，連絡上開車的賴姓男子（25歲），賴男起初矢口否認肇事，直到警方在右前車頭發現明顯擦撞痕跡，加上監視器畫面佐證，才讓他對於肇事逃逸的行為無從辯解，坦承確有此事。警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對賴男肇事後未依規定處置，肇事逃逸的行為依法舉發，並協助被害車主辦理後續賠償事宜，讓吳女相當感謝。

    台中賴姓男子開賓士車撞上電動輔助車，並撞凹自小客後保險桿卻肇逃，警方調閱監視器讓他百口莫辯。（記者陳建志翻攝）

    台中賴姓男子開賓士車撞上電動輔助車，並撞凹自小客後保險桿卻肇逃，右前車頭留下明顯撞擊擦痕。（記者陳建志翻攝）

