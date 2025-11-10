竹縣五峰鄉鐵皮屋小吃店今早失火 幸無人傷

新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，鐵皮建築廚房全面燃燒。（新竹縣消防局提供）

新竹縣五峰鄉大隘村茅圃部落1間小吃店，今天上午將近9點發生火警，鐵皮建築廚房全面燃燒，經消防人員全力搶救，9點52分火勢完全熄滅，所幸沒有人受傷受困，起火原因尚待調查、釐清。

新竹縣政府消防局表示，今早8點56分獲報，五峰鄉茅圃小吃店發生火警，現場為1層樓鐵皮建築，廚房及餐廳用具起火，立即派9車18人前往搶救，經消防人員佈設水線全力灌救，9點22分火勢控制，持續進行殘火處理，9點52分確認火勢完全熄滅。

燃燒面積約50平方公尺，初估財物損失約50萬元，所幸無人受傷受困，火調人員已於現場進行勘查起火原因。

消防局呼籲民眾，烹煮時應注意用火安全，離開廚房務必關閉火源，並建議裝設住宅用火災警報器，以早期偵測火災、爭取避難時間，保障生命財產安全。

五峰鄉大隘村茅圃小吃店火警，所幸沒有人受傷受困。（新竹縣消防局提供）

新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，經消防人員全力搶救已撲滅，起火原因尚待調查、釐清。（新竹縣消防局提供）

