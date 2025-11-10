為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    竹縣五峰鄉鐵皮屋小吃店今早失火 幸無人傷

    2025/11/10 11:46 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，鐵皮建築廚房全面燃燒。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，鐵皮建築廚房全面燃燒。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣五峰鄉大隘村茅圃部落1間小吃店，今天上午將近9點發生火警，鐵皮建築廚房全面燃燒，經消防人員全力搶救，9點52分火勢完全熄滅，所幸沒有人受傷受困，起火原因尚待調查、釐清。

    新竹縣政府消防局表示，今早8點56分獲報，五峰鄉茅圃小吃店發生火警，現場為1層樓鐵皮建築，廚房及餐廳用具起火，立即派9車18人前往搶救，經消防人員佈設水線全力灌救，9點22分火勢控制，持續進行殘火處理，9點52分確認火勢完全熄滅。

    燃燒面積約50平方公尺，初估財物損失約50萬元，所幸無人受傷受困，火調人員已於現場進行勘查起火原因。

    消防局呼籲民眾，烹煮時應注意用火安全，離開廚房務必關閉火源，並建議裝設住宅用火災警報器，以早期偵測火災、爭取避難時間，保障生命財產安全。

    五峰鄉大隘村茅圃小吃店火警，所幸沒有人受傷受困。（新竹縣消防局提供）

    五峰鄉大隘村茅圃小吃店火警，所幸沒有人受傷受困。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，經消防人員全力搶救已撲滅，起火原因尚待調查、釐清。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣五峰鄉大隘村茅圃小吃店今早發生火警，經消防人員全力搶救已撲滅，起火原因尚待調查、釐清。（新竹縣消防局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播