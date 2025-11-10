網拍女匯350萬元借友人竟是警示帳戶 想改匯其他帳戶被機警攔下

高女想匯350萬元給友人，對方卻是警示帳戶，打算再匯給友人丈夫，卻連對方名字都記不清楚。（記者陸運鋒翻攝）

台北市1名高姓女子前往大安區1間銀行，準備匯出350萬元借給友人，但對方卻是警示帳戶，隨後想改匯友人丈夫帳戶，卻連對方名字都記不清楚，銀行行員察覺有異報案，警方到場求證後，高女與對方說法明顯有出入，最後在行員及員警勸說下，高女才打消匯款念頭離去，成功守住積蓄。

據知，34歲高女從事網拍工作，當天前往中國信託銀行復興分行，打算匯款350萬元借給友人作為貨款，但友人帳戶已遭警示無法正常收款，卻突然改變心意，將350萬元匯至友人丈夫帳戶，行員察覺有異後通報警方前來。

請繼續往下閱讀...

據查，大安分局敦化南路派出所洪姓、周姓員警到場後進行求證，並撥打電話給高女友人，對方則稱是房屋貸款需要資金，明顯與高女說法不符，且高女對於友人丈夫也不熟悉，亦無法提供任何佐證資料，2員警隨後向高女說明詐騙手法甚多，切勿衝動行事，高女才驚覺可能受騙，因而打消匯款念頭離去。

警方呼籲，詐騙集團經常以親朋好友名義借款，民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法