為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    網拍女匯350萬元借友人竟是警示帳戶 想改匯其他帳戶被機警攔下

    2025/11/10 11:44 記者陸運鋒／台北報導
    高女想匯350萬元給友人，對方卻是警示帳戶，打算再匯給友人丈夫，卻連對方名字都記不清楚。（記者陸運鋒翻攝）

    高女想匯350萬元給友人，對方卻是警示帳戶，打算再匯給友人丈夫，卻連對方名字都記不清楚。（記者陸運鋒翻攝）

    台北市1名高姓女子前往大安區1間銀行，準備匯出350萬元借給友人，但對方卻是警示帳戶，隨後想改匯友人丈夫帳戶，卻連對方名字都記不清楚，銀行行員察覺有異報案，警方到場求證後，高女與對方說法明顯有出入，最後在行員及員警勸說下，高女才打消匯款念頭離去，成功守住積蓄。

    據知，34歲高女從事網拍工作，當天前往中國信託銀行復興分行，打算匯款350萬元借給友人作為貨款，但友人帳戶已遭警示無法正常收款，卻突然改變心意，將350萬元匯至友人丈夫帳戶，行員察覺有異後通報警方前來。

    據查，大安分局敦化南路派出所洪姓、周姓員警到場後進行求證，並撥打電話給高女友人，對方則稱是房屋貸款需要資金，明顯與高女說法不符，且高女對於友人丈夫也不熟悉，亦無法提供任何佐證資料，2員警隨後向高女說明詐騙手法甚多，切勿衝動行事，高女才驚覺可能受騙，因而打消匯款念頭離去。

    警方呼籲，詐騙集團經常以親朋好友名義借款，民眾切勿輕易相信或提供個人資訊，若遇有類似情況可撥打165反詐騙專線求證，避免受騙上當。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播