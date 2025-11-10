精品價再打折！台北分署明開拍 真皮女包300元入手不是夢

法務部行政執行署台北分署將於明日上午11時舉辦「五打七安聯合拍賣會」。（記者劉詠韻翻攝）

法務部行政執行署台北分署將於明日上午11時舉辦「五打七安聯合拍賣會」，會前自上午10時起先進行動產變賣。其中最吸睛的是某企業64件女用真皮皮件，售價僅300至1500元，堪稱精品價再打折。台北分署也提醒，為避免人潮擁擠，有意參與者須依到場時間順序排隊，每次開放至多2組應買人進入拍賣會場選購。

台北分署指出，該業者專營女用皮件，疫情期間受防疫措施衝擊，營業額驟降，導致積欠勞健保費與勞退金。隨景氣回溫、AI科技帶動消費力復甦，近年銷售逐步回穩，已陸續清償約360萬元欠款，但仍有約250萬元未繳清。執行署於10月間查封該公司皮件，並協商拍定本次變賣價格。

本次拍賣皮件涵蓋女用皮件，包括手提包、隨行包、肩背包、斜背包、大托特包、馬鞍包、波士頓包、拉鍊隨行包、斜背小包、圓筒包、小水桶包、信封包、鑰匙零錢包、零錢手機包、短夾、中夾及長夾等共50款不同款式、材質均為牛皮或羊皮之真皮皮件64件，變賣價格為300元至1500元不等。

分署也提醒，因預期現場人潮踴躍，購買須依報到順序入場，每次限2組應買人進場、選購時間5分鐘，每組限購3件，超過者須重新排隊。

台北分署明舉辦「五打七安聯合拍賣會」，將拍賣64件女用真皮皮件，售價僅300至1500元。（記者劉詠韻翻攝）

