    社會

    5歲男童偷溜滑步車出門兜風 員警獲報攔截......他還想跑

    2025/11/10 10:25 記者鄭淑婷／桃園報導
    5歲男童乘滑步車溜出門兜風，員警出動攔截他還想跑，讓大人好氣又好笑。（記者鄭淑婷翻攝）

    5歲男童乘滑步車溜出門兜風，員警出動攔截他還想跑，讓大人好氣又好笑。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市1名5歲阮姓男童昨（9）日上午11點多，趁著爸媽忙著出餐、招呼客人，偷偷牽著心愛的滑步車溜出店外兜風，爸媽發現孩子不見連忙報案，桃園警分局大樹派出所員警獲報，沿男童兜風路線尋人，找到後男童還一度想跑，讓大人又氣又好笑。

    警方表示，男童當時趁爸媽忙著製作餐點、招呼客人的空檔，偷偷牽著滑步車溜出店外玩耍，還越騎越遠，男童爸媽忙碌後剛休息喘口氣，卻發現孩子不見了，經調閱店內監視器發現他騎著心愛滑步車溜出去，馬上聯絡親朋好友協助尋找未果，只好向大樹所報案。

    員警依規定受理並調閱周邊監視器，發現男童跟在1對夫妻後面往附近公園移動，立即根據該對夫妻的特徵前往公園搜尋，該對夫妻表示是店內的熟客，曾看到男童跟在他們後面，但不知他是自己「落跑」，馬上協助指引並順利找到男童，男童見員警靠近，竟然準備繼續駕著滑步車落跑，員警馬上把他攔下，爸媽接獲通知趕抵現場，見孩子一臉無辜，真的好氣又好笑，員警將他交由家長領回，並叮囑夫妻倆多注意小朋友動向，若有狀況可立即聯繫派出所協助。

    5歲男童乘滑步車溜出門兜風，員警出動攔截他還想跑，讓大人好氣又好笑。（記者鄭淑婷翻攝）

    5歲男童乘滑步車溜出門兜風，員警出動攔截他還想跑，讓大人好氣又好笑。（記者鄭淑婷翻攝）

