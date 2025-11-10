為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    嘉義分署「雙11」開烘焙坊 助義務人賣麵包償債

    2025/11/10 10:13 記者丁偉杰／嘉義報導
    林男製作的麵包將在雙11活動販售。（圖由嘉義分署提供提供）

    林男製作的麵包將在雙11活動販售。（圖由嘉義分署提供提供）

    行政執行署嘉義分署將於11月11日「雙11」上午10時在1樓大廳舉辦查封物變賣活動，其中烘焙坊攤位為林姓義務人因無力繳交滯欠健保費及無照駕駛罰單，經協調後，分署讓他運用專業技能，設攤販售麵包以清償數萬元的公法債務。

    嘉義分署表示，嘉縣林姓男子滯欠多筆健保費，金額累積達4萬餘元，同時因無照駕駛被裁罰2萬4000元，無力繳交罰款，移送該分署強制執行。

    執行人員了解林男背景，發現他曾開設烘焙坊，具有專業的麵包製作技術。在分署人員鼓勵下，林男決定重新振作，與妻子一同投入製作麵包的工作。

    林男展現出積極清償債務的意願與實際行動，嘉義分署因而與他協調製作新鮮麵包，並在雙11活動販售，清償積欠的國庫款項。

    嘉義分署表示，這場獨特的查封物變賣活動，將於雙11上午10時在嘉義分署1樓大廳展開，邀請社會各界踴躍參與，共同支持執行署在維護社會公平正義的同時，也不忘給予弱勢族群重新站起的機會。

    林男與嘉義分署協調後，將製作新鮮麵包，並在雙11活動販售，清償積欠的國庫款項。（圖由嘉義分署提供）

    林男與嘉義分署協調後，將製作新鮮麵包，並在雙11活動販售，清償積欠的國庫款項。（圖由嘉義分署提供）

    林姓義務人將於雙11在行政執行署嘉義分署設攤販售麵包，以清償數萬元的公法債務。（圖由嘉義分署提供）

    林姓義務人將於雙11在行政執行署嘉義分署設攤販售麵包，以清償數萬元的公法債務。（圖由嘉義分署提供）

    圖 圖
    圖 圖
