    不只一次！婦人捷運逼讓座遭踹飛 2月曾逼兒童讓座動手被起訴

    2025/11/10 10:38 記者王定傳／台北報導
    曾姓婦人（右）9月底搭乘台北捷運時涉嫌強逼年輕乘客讓位不成，竟出手揮包攻擊，反遭對方一腳踹飛，影片引發外界熱議。（擷取自Threads）

    台北捷運9月底見發生一起爭坐博愛座衝突事件；73歲白髮曾姓婦人搭捷運因想坐博愛座，持手提袋攻擊座位上的年輕乘客，反遭對方出腳猛踹，甚至被踹飛到對面座椅，引發社會熱議；怎料，曾婦早在今年2月間就有在捷運騷擾他人紀錄，她因不滿李姓男及其未成年女兒不讓座竟拿雨傘敲打兒童的右腳，台北地檢署今日成年人故意對兒童傷害罪嫌起訴曾婦。

    當時踹飛婦人的影片在網路上不斷轉傳，年輕乘客踹婦人後還說：「you can try one more time」，引起網路熱議。事後，網友們迅速展開「肉搜」，主角背景也隨之曝光，年輕乘客其實是台灣大學畢業的張姓高材生，IG帳號自稱「Fumi阿姨」。

    至於曾姓婦人曾因竊盜罪嫌被判拘役，沒有到案執行，而被通緝，由於這起事件新聞報導引起輿論熱議，員警也發現上白髮婦人就是該名通緝犯，將她逮捕歸案。

    不僅如此，曾婦在今年2月4日下午1時許搭乘捷運中和新蘆線至民權西路站時，因不滿李男及其未成年女兒不讓座，竟持雨傘敲打兒童右腳。

    檢方今日依成年人故意對兒童犯傷害罪嫌起訴曾婦，並請法院依兒少福利與權益保障法規定加重其刑。

