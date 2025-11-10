為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤判拘58天 檢方上訴請求加重量刑結果出爐

    2025/11/10 10:34 記者李立法／屏東報導
    長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤，被判處拘役58天。（資料照）

    長治鄉長吳亮慶下注總統選舉賭盤，被判處拘役58天。（資料照）

    無黨籍長治鄉長吳亮慶等人在去年總統大選期間下注簽賭選舉賭盤被查獲送辦，屏東地院簡易庭依觸犯以總統副總統選舉結果為標的賭博罪，判處吳亮慶58天拘役，其餘涉案陳姓賭客等4人則分處30至55天不等拘役，均得易科罰金；檢察官以法官量刑過輕為由，上訴請求加重其刑，二審屏東地院合議庭認為原審判決並無違反比例原則或有罪刑不相當情形，駁回檢方上訴，維持一審判決，全案確定。

    去年總統大選期間，時任屏東縣議員、尚未補選上長治鄉長的吳亮慶及陳男等5人，以賴清德得票數超過柯文哲逾80萬為賭注，共簽賭138注，每注1萬元，吳亮慶就包辦了50注，經檢方查獲偵辦後，依涉及總統副總統選舉罷免法公然以選舉結果為標的而賭博財物罪起訴吳亮慶等人，屏東地院簡易庭審理後，分別判處陳男及吳亮慶等人30至58天不等拘役，均得易科罰金，屏檢不服，提起上訴。

    屏檢認為，被告吳亮慶等5人賭資金額高達138萬元，足見5人均具備相當資力，被告5人刑度若換算為罰金，與賭注金額相較，實不成比例，輕重失衡，對被告等人幾無嚇阻效力，又本案其餘賭客經檢察官諭知緩起訴處分，須繳納8萬元至60萬元不等緩起訴處分金，被告吳亮慶等人刑度與前述緩起訴處分相距太大，有不公平之嫌，且吳亮慶犯行時具縣議員身分，理應以身作則，維護清正選風，卻下注選舉賭盤，實屬不該，原審量刑過輕，建請將原判決撤銷，更為適當判決。

    二審屏東地院合議庭認為，原審判決未逾越法律所規定範圍，也無濫用權限情形，難認所量處刑度有失當之處，縱與檢察官主觀上期待有所落差，仍難指其量刑有何不當或違法，且刑事判決的刑事處罰，與檢察官為緩起訴處分時諭知支付一定金額作為緩起訴條件，兩者於性質、效果及影響，並非相同，難相提並論，檢方上訴無理，應予駁回，不得上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播