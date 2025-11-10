為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中51歲女子開Lexus恍神 連撞BMW與13部機車

    2025/11/10 09:57 記者陳建志／台中報導
    台中游姓女子，昨晚駕駛Lexus自小客車，行經大里區仁化路時，疑似精神不濟，失控撞上停在路邊的1輛BMW自小客車，以及13輛機車。（記者陳建志翻攝）

    台中游姓女子，昨晚駕駛Lexus自小客車，行經大里區仁化路時，疑似精神不濟，失控撞上停在路邊的1輛BMW自小客車，以及13輛機車。（記者陳建志翻攝）

    台中一名游姓女子（51歲），昨晚7點多駕駛Lexus自小客車，行經大里區仁化路時，疑似精神不濟恍神，失控撞上停在路邊的1輛BMW自小客車，並往前撞上一整排共13輛停在路邊的機車，所幸沒有人傷亡，游女經酒測沒有酒精反應，詳細肇事原因及責任歸屬警方將進一步釐清。

    霧峰分局警方，昨晚7點18分左右接獲民眾報案，表示大里區仁化路1065號前發生交通事故，員警獲報趕至，發現駕駛Lexus自小客車的游姓女子（51歲），當時沿仁化路往中興路1段方向行駛，卻疑似精神不濟恍神，偏移車道撞上停在路邊的車輛。

    警方發現，游女失控後，先撞上1輛停在路邊的BMW自小客車，造成BMW左側車身、車頭都受損，並往前撞倒停在路邊，一整排共13輛的機車，車主聽到撞擊聲音出來查看全都傻眼。

    肇事的游女經酒測並無酒精反應，聲稱因精神不濟恍神才偏離車道肇事，所幸沒有人受傷，詳細肇事原因及責任警方將進一步調查釐清。

    警方呼籲駕駛人開車上路應保持精神狀況良好，並隨時注意路況，以保障自己與其他用路人安全。

    台中游姓女子，昨晚駕駛Lexus自小客車，行經大里區仁化路時，疑似精神不濟，失控撞上停在路邊的1輛BMW自小客車，並往前撞倒13輛機車。（記者陳建志翻攝）

    台中游姓女子，昨晚駕駛Lexus自小客車，行經大里區仁化路時，疑似精神不濟，失控撞上停在路邊的1輛BMW自小客車，並往前撞倒13輛機車。（記者陳建志翻攝）

