為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恆春特斯拉「飛彈」撞機車慘案 律師：受害者恐求償無門

    2025/11/10 08:29 記者蔡宗憲／屏東報導
    特斯拉嚴重車禍案件釀一死七傷。（資料照，民眾提供）

    特斯拉嚴重車禍案件釀一死七傷。（資料照，民眾提供）

    11月6日下午在屏東恆春台26線麥當勞路口的特斯拉嚴重車禍案件，租賃的特斯拉Model Y高速追撞水泥預拌車後，車身噴飛砸中停等紅燈的機車，造成駕駛李男（26歲）當場死亡、其4歲雙胞胎子女與前妻重傷，另波及停等紅燈機車上菜姓夫妻與兩名女兒，共1死7傷。蔡姓夫妻雙腿粉碎性骨折一度傳恐截肢，兩女兒腦出血仍住院觀察，後續醫療費用驚人。法界分析，這飛來橫禍的一家人恐求償無門，實在「衰到不行」。

    律師潘人誠指出，這起事故受害的陳姓機車一家「真是衰到不行，求償恐困難」。潘分析，據媒體得知的資訊，肇事者李男已死亡，與妻子早已離異，僅剩兩名4歲子女繼承遺產，且賠償範圍亦僅止於李姓駕駛所遺下之遺產，而強制險合計理賠上限220萬元，對後續醫療、復健、勞動能力喪失根本杯水車薪。「夫妻腿部重創，各項損失復健恐達千萬，強制險給付遠遠不夠。」

    法界人士也分析，李男生前從未開過特斯拉，租車公司若未提供足夠操作教育或警示，依法應負連帶責任。但租約條款多有利廠商，行車紀錄器畫面不清，證據難以掌握，受害者須自費打官司，勝訴機率低、成本高。潘人誠建議，蔡家應盡速申請失能鑑定與勞動力損失鑑定，爭取殘廢給付與未來收入補償，

    據警方調查，李男疑似不熟電動車加速特性，入鎮後已兩度擦撞安全島，究竟是特斯拉是煞車失靈還是駕駛操作不慎釀禍。詳細肇事原因待調查釐清。目前7名傷者在醫院治療，生命徵象則還穩定，有待後續長期復健及心理治療。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播