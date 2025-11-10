恆春特斯拉「飛彈」撞機車慘案 律師：受害者恐求償無門

特斯拉嚴重車禍案件釀一死七傷。（資料照，民眾提供）

11月6日下午在屏東恆春台26線麥當勞路口的特斯拉嚴重車禍案件，租賃的特斯拉Model Y高速追撞水泥預拌車後，車身噴飛砸中停等紅燈的機車，造成駕駛李男（26歲）當場死亡、其4歲雙胞胎子女與前妻重傷，另波及停等紅燈機車上菜姓夫妻與兩名女兒，共1死7傷。蔡姓夫妻雙腿粉碎性骨折一度傳恐截肢，兩女兒腦出血仍住院觀察，後續醫療費用驚人。法界分析，這飛來橫禍的一家人恐求償無門，實在「衰到不行」。

律師潘人誠指出，這起事故受害的陳姓機車一家「真是衰到不行，求償恐困難」。潘分析，據媒體得知的資訊，肇事者李男已死亡，與妻子早已離異，僅剩兩名4歲子女繼承遺產，且賠償範圍亦僅止於李姓駕駛所遺下之遺產，而強制險合計理賠上限220萬元，對後續醫療、復健、勞動能力喪失根本杯水車薪。「夫妻腿部重創，各項損失復健恐達千萬，強制險給付遠遠不夠。」

請繼續往下閱讀...

法界人士也分析，李男生前從未開過特斯拉，租車公司若未提供足夠操作教育或警示，依法應負連帶責任。但租約條款多有利廠商，行車紀錄器畫面不清，證據難以掌握，受害者須自費打官司，勝訴機率低、成本高。潘人誠建議，蔡家應盡速申請失能鑑定與勞動力損失鑑定，爭取殘廢給付與未來收入補償，

據警方調查，李男疑似不熟電動車加速特性，入鎮後已兩度擦撞安全島，究竟是特斯拉是煞車失靈還是駕駛操作不慎釀禍。詳細肇事原因待調查釐清。目前7名傷者在醫院治療，生命徵象則還穩定，有待後續長期復健及心理治療。

