    頭過身沒過！休旅車拒檢竄逃卡窄巷 安毒、K毒丟車上

    2025/11/10 08:23 記者彭健禮／苗栗報導
    奧迪休旅車「頭過身沒過」卡窄巷。（記者彭健禮翻攝）

    奧迪休旅車「頭過身沒過」卡窄巷。（記者彭健禮翻攝）

    一輛奧迪休旅車，於8日晚間於苗栗市街頭拒絕警方攔檢，加速逃逸，並駛往巷弄內企圖擺脫警方尾隨，結果穿越一條窄巷時，休旅車「頭過身沒過」卡住，駕駛棄車逃逸，車上遺留安非他命及K他命毒品，警方已掌握駕駛人身分追緝中。

    苗栗警分局今（10）日表示，分局文山派出所員警於8日晚間9點許，巡邏途經苗栗市府前路段，見該輛奧迪休旅車車牌照燈未亮且形跡可疑，即趨前示意對方停車受檢。

    不料，該休旅車駕駛不配合停車，隨即加速逃逸，並沿路高速行駛，員警通報攔截圍捕於後方保持安全適當距離尾隨伺機攔查。該休旅車為了擺脫警方，駛往巷弄內，於穿越勵志街窄巷時，「頭過身沒過」車體遭牆垣卡住無法動彈，駕駛趁隙逃離。

    隨後到場的員警在該休旅車內查獲毒品安非他命1包（毛重0.51公克）、K他命1包（毛重2.25公克）及玻璃球吸食器1組。苗栗警分局表示，已掌握駕駛人身分，將全力查緝到案，除依道路交通管理處罰條例製單舉發外，並依公共危險及毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    奧迪休旅車「頭過身沒過」卡窄巷，駕駛棄車逃逸。（記者彭健禮翻攝）

    奧迪休旅車「頭過身沒過」卡窄巷，駕駛棄車逃逸。（記者彭健禮翻攝）

    員警在該休旅車內查獲毒品安非他命1包（毛重0.51公克）、K他命1包（毛重2.25公克）及玻璃球吸食器1組。（記者彭健禮翻攝）

    員警在該休旅車內查獲毒品安非他命1包（毛重0.51公克）、K他命1包（毛重2.25公克）及玻璃球吸食器1組。（記者彭健禮翻攝）

