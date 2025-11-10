為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    討法事費用打死信徒棄屍 宮廟女主持判刑9年半定讞

    2025/11/10 07:32 記者鮑建信／高雄報導
    寺廟女主持為催討法事費用，涉嫌持鐵鎚打死信徒棄屍，被高雄高分院判刑後，不服上訴被駁回並定讞。（記者鮑建信攝）

    

    高雄無極慈聖宮蔡姓女主持人，為追討辦法事費用20萬元，被控持鐵鎚打死信徒棄屍公園，經地院改依傷害致死罪判刑10年後，被高等法院高雄分院從輕改判9年半，她仍不服上訴被駁回，全案落幕。

    據了解，被告蔡女為前鎮區無極慈聖宮主持人，於2022年1月5日下午4點起，至6日凌晨5點止，她因不滿63歲顧男未依約歸還辦理法事費用20萬元，涉嫌持木棒、鐵鎚、抓耙子等兇器，接續毆打他致遍體鱗傷後，帶到鳳山區臨海路某公園棄置，終因大量出血死亡。

    轄區警方接獲民眾報案，指公園有男屍，循線查獲蔡女涉案，並依殺人等罪嫌，移送高雄地檢署偵查、起訴。高雄地院開庭調查後，改依傷害致死罪，判處蔡女有期徒刑10年。

    蔡女和檢方均不服上訴，高雄高分院審理後，仍然認定她沒有殺人犯意，並從輕改判徒刑9年半後，官司上訴最高法院，合議庭認為原審判決認事用法，並無不妥，判決兩造均駁回，檢方將通知她入監服刑。

