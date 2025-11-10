飆罵檢舉達人「王八烏龜蛋」 高院法官不甩憲判改判罰金8000元

邱男疑違規停車，不滿檢舉達人拍照涉嫌飆罵，被高雄高分院改判有罪。（記者鮑建信攝）

受到憲判「限縮」影響，公然侮辱定罪率大幅下降，但高等法院高雄分院卻認同檢方上訴理由，將飆罵檢舉達人「王八烏龜蛋」等語的邱姓男子，改判罰金8000元，得易服勞務。

檢方指出，2024年2月26日下午，被告邱男將車輛停在高市楠梓區後昌新路和宏昌街口，不滿祝姓男子拍照檢舉違規，雙方因而起爭執，涉嫌飆罵「你真的是雜碎到家」、「社會就是太多人渣才會這樣子」、「你他媽的王八烏龜蛋」、「混蛋」、「完完全全一個小人」、「雜碎」、「你這個小人」、「社會多這種敗類」、「社會的敗類就你這種型的」等語。

楠梓分局接獲報案後，傳喚邱男到案說明，製作筆錄後，依公然侮辱罪嫌函送橋頭地檢署偵查起訴，並聲請簡易處刑，但被橋頭地院判決無罪，檢方不服上訴，要求撤銷改判有罪。

高雄高分院開庭調查，認為邱男接連涉嫌辱罵的言詞，非偶發或口頭禪，已逾越一般人容忍範圍，改判罰金8000元，如易服勞務，以1000元折算1日，尚未定讞。

