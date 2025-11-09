為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「給妳機會了！」中壢女行竊千元商品 超商店員爆氣攔阻報警送辦

    2025/11/09 23:29 記者李容萍／桃園報導
    劉女在超商拿了逾千元商品，卻未結帳直接離開，店員追出攔阻報警，中壢警方到場逮捕送辦。（警方提供）

    劉女在超商拿了逾千元商品，卻未結帳直接離開，店員追出攔阻報警，中壢警方到場逮捕送辦。（警方提供）

    桃園市中壢區中和路、中壢火車站前某超商，昨（8）日晚間發生竊盜案，1名41歲劉姓女子進入店內偷取價值約1100元的飲料及三明治，行經櫃台未結帳即離開，2名店員隨即追出店外與劉女當街拉扯，民眾拍下畫面上傳網路平台，影片中，店員激動稱「給妳機會了，講多少次了？」中壢警分局中壢派出所員警獲報到場將劉女逮捕，全案訊後於今日依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    據了解，劉女在超商偷取價值約1100元的飲料及三明治後，行經櫃台未結帳直接離開，2名超商店員隨即追出店外，1人勾住劉女脖子、另1人拉住其偷竊商品的袋子，3人於馬路中間激烈拉扯，過程中，店員氣呼呼地說「妳沒有機會了，交出來好不好」、「等著被關吧妳」、「給妳機會了，講多少次了？」

    中壢所接獲報案後迅速派員趕到現場，發現劉女竊盜各種飲料、食物，警方詢問是否有購買這些物品？劉女回說部分物品有購買過，但事實上都未付款，隨後劉女更辯稱「不知不覺就拿了很多物品」。

    警方調查發現，劉女已在桃園市境犯下多起竊盜案，但都以精神疾病為由答辯。

    中壢所接獲報案後迅速派員趕到現場，發現劉女竊盜各種飲料、食物。（警方提供）

    中壢所接獲報案後迅速派員趕到現場，發現劉女竊盜各種飲料、食物。（警方提供）

