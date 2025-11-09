為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    清潔工月入2萬欠300萬！肖想當詐騙集團還債 結果慘了……

    2025/11/09 22:59 記者陳冠備／彰化報導
    彰化陳姓男子欠300萬債務，竟肖想當詐騙車手還債，債沒還完，先去蹲苦窯。示意圖，非當事人。（資料照）

    彰化陳姓男子欠300萬債務，竟肖想當詐騙車手還債，債沒還完，先去蹲苦窯。示意圖，非當事人。（資料照）

    彰化陳姓男子因大學時期投資酒吧失利，背負300萬元債務，畢業後從事保全、清潔工的月薪僅二萬餘元，根本無力還債，竟鋌而走險，加入詐騙集團擔任車手，後來被捕羈押5個月，交保獲釋後馬上又加入詐團，詐取被害人160萬元。行徑宛如窮途末路的狂徒。法官抨擊他屢犯詐欺，且未與被害人和解，依加重詐欺罪判處二年有期徒刑。

    判決書指出，陳男曾任保全、超商店員、居家清潔及冷氣清潔等工作，2023年加入詐團到國外行騙，同年5月被遣返回台羈押，羈押5個月後以12萬元交保，未料他棄保潛逃（台中地院今年8月一審判刑6年3月）遭通緝，陳男走投無路，又當起車手，假冒公司人員，在彰化向施姓婦人詐得160萬元。

    彰化地院審理，陳男坦承犯行，辯稱僅獲得3000元報酬。然後又跟法官賣慘，因大學期間投資酒吧失敗，積欠300萬元債務，在經濟壓力下，經人介紹擔任車手。

    法官認為，陳男正值青年卻詐欺行騙，羈押釋放後又再當詐團車手，「屢屢再犯，素行非佳」，難認有悔悟之心，雖坦承犯行，但未與被害人達成和解或賠償損失，加上詐欺犯罪危害社會治安甚鉅，因此不予輕縱。依加重詐欺罪，判處2年有期徒刑外，沒收犯罪所得3000元。

