    學校有攝狼！台中女大生上廁所遭尾隨偷拍 教官揪可疑男報警法辦

    2025/11/09 22:27 記者歐素美／台中報導
    台中市1名女大學生在學校女廁疑被陌生男子偷拍，校方已報警處理。示意圖。（資料照）

    台中市1名女大學生在學校女廁疑被陌生男子偷拍，女大生表示，學校監視器畫面拍到該名男子在教室等待女生進廁所，再尾隨偷拍，該名女大生向學校校安中心通報後，教官即找到該名可疑的男子正坐在教室內，目前校方已報警處理。

    這名女大生在網路發文說，昨天下午3點15分左右，她在學校二樓女廁疑遭陌生男子偷拍，該男被發現後不但沒有離開現場，還躲回女廁對面無人使用的空教室，經調監視器確認該男下午1點就在教室等待女性進入廁所、並尾隨偷拍，雖然已經報警，但不排除對方會依然囂張地繼續尾隨偷拍的行為，因此PO文提醒同學們注意自己的安全。

    該所大學今天說明指出，昨天下午1名女學生向校安中心通報教室前女廁附近出現可疑男子，值班教官立即陪同前往現場，檢視周邊狀況時，發現有男子坐在教室內，教官趨前詢問其身分，男子自稱姓陳。

    校安中心隨後調閱監視器畫面，女學生確認可疑男子即為該名陳男，校方隨即報警，並偕同女學生至派出所製作筆錄，交由警方偵辦。

    該校表示，校園許多地方屬於開放空間，校安中心將加強巡視，同時也呼籲師生看到可疑人士，馬上通報校安中心，以便在第一時間處置及保全證據。

