半夜就可以亂停？鹿港住宅區車輛把馬路當車庫 民眾氣炸報警

道路沒有畫紅線、黃線就可以停車？只要是妨礙其他人車通行處就可開罰。（取自網路）

半夜就可以隨便停？彰化縣鹿港鎮大同路、明智路的住宅區，有車輛停在轉彎處佔用了車道一半空間，民眾去電向警方報案，警方到場舉發開單，理由是「顯有妨礙其他人、車通行處所停車」，開罰600至1200元。

有民眾表示，大同路與明智路口，明明馬路中央劃有雙黃線、也就是禁止跨越，有車輛不只是違停在轉彎處，還佔用了3分之2車道，雖然好心在車尾擺放交通錐，但是違停就是違停，後方車輛根本無法行駛在車道內，勢必要跨越雙黃線切入對向車道，這樣的違停實在是道路交通的地雷。

有民眾強調，這樣違停的情況越晚越多，很多人以為晚上無所謂，因為警察也不會開單，就越停越誇張，完全把馬路當成自己家。

鹿港警分局指出，當日接獲民眾來電報案，馬上就前往巡邏並舉發違規1件，依照道路交通管理處罰條例第56條開罰，也就是在顯有妨礙其他人、車通行處所停車，可開罰600元到1200元。

鹿港警方呼籲民眾，停車不只是看道路有無畫黃線或是紅線，如有妨礙人車通行處也不能停車，該路段將會加強巡邏。

半夜也不能亂停！停車佔用大半車道，仍可能會被檢舉報案，被警方開單告罰。（取自網路）

