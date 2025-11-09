為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    新店小客車翻落6公尺山坡 妻跳車逃生、夫腿遭壓2小時骨折

    2025/11/09 21:22 記者陸運鋒／新北報導
    大批消防人員到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    大批消防人員到場救援。（記者陸運鋒翻攝）

    陳姓男子今（9日）晚駕駛自小客車載著洪姓妻子，行經新北市新店區永福路時，疑因天雨路滑，不慎翻落6公尺深山坡，洪女第一時間跳車逃生，而陳男腿部則遭車輛壓住受困，警消獲報趕抵，約1個小時將陳男救出，所幸意識清楚，由救護人員送往醫院治療，事故原因仍待釐清。

    新店警分局調查，這起事故發生在晚間6時許，65歲陳男駕駛自小客車載著72歲洪姓妻子，沿新店永福路行駛準備返家，由於山區下起毛毛細雨，導致陳男車輛疑似打滑，不慎從道路緩緩滑落至6公尺深山坡，造成陳男左腿遭車輛壓住，而洪女第一時間跳車逃生並報案。

    據指出，消防局派遣各式救災救護車12輛、消防人員31人趕抵現場，隨即架梯下邊坡進行救援，約2個小時左右協助陳男脫困，而他的左膝有骨折情況，隨即送往台北慈濟醫院治療。

    警方說，陳男酒測值部分仍需檢測，已在場實施交通管制，至於詳細事故原因及發生過程，仍有待進一步釐清。

    消防人員救援近2個小時，將受困的陳姓駕駛救出，所幸意識清醒送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

    消防人員救援近2個小時，將受困的陳姓駕駛救出，所幸意識清醒送往醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

