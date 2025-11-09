為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    散步騷擾鄰座女輕判 女友卻因作偽證判囚

    2025/11/09 20:48 記者鮑建信／高雄報導
    張女因男友性騷擾案而作偽證，被高雄高分院判囚，得不償失。性騷擾示意圖，非當事人。（情境照）

    張女因男友性騷擾案而作偽證，被高雄高分院判囚，得不償失。性騷擾示意圖，非當事人。（情境照）

    從事餐飲業張姓情侶晚上在木椅休息，張男與鄰座陌生女子攀談，竟假藉按摩，涉嫌撫摸腳踝等處，經判處拘役定讞。但其張姓女友為替他脫罪作偽證，被高等法院高雄分院判處徒刑半年，不得易科罰金，得不償失。

    判決書指出，2022年11月20日晚上9點多，張男與被告張姓女友在高雄市鹽埕區大義街上散步，途中在木椅上休息。2人與鄰座的被害人甲女攀談寒暄期間，張男假藉按摩名義，涉嫌出手觸摸她腳踝，並順勢按壓小腿。

    鹽埕分局接獲甲女報案，全案依違反性騷擾防治法移送法辦，張男雖坦承觸摸、按壓小芳腳踝等處，但矢口否認有何性騷擾行為，堅稱事前有經過她同意，被1、2審判處拘役45天確定，如易科罰金，以1000元折算1日。

    值得一提的是，院檢開庭偵審張男案期間，曾以證人身分，傳喚張女出庭應訊，她為替張男脫罪，竟然二度供稱，張男上開行為，事先均徵得甲女同意，還說對方微笑點頭，因而被高雄地檢署分案調查後，依涉嫌偽證罪提起公訴。

    地院和高雄高院審酌被告張女否認犯行，又未與被害人和解，均判處有期徒刑6月，仍可上訴。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

