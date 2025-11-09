為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    平鎮7旬翁負氣離家跌坐路邊 暖警「公主抱」護送返家

    2025/11/09 19:42 記者李容萍／桃園報導
    吳姓老翁負氣離家跌坐路邊，由於行動不便，一時無法自行起身，警方接獲通報趕抵現場，耐心攙扶老翁起身，更一把將老翁「公主抱」安置上車。（警方提供）

    桃園市平鎮區72歲吳姓老翁9日一早與家人吵架，一氣之下拄著助行器獨自外出，途中卻不慎跌坐路旁，由於行動不便，一時無法自行起身，只能無助等待援助。警方接獲通報後趕抵現場，耐心攙扶老翁起身，更一把將老翁「公主抱」帶他平安返家，讓老翁與家人感動不已。

    平鎮派出所所長章駿城表示，家住延平路三段的吳姓老翁，今年初發生交通事故，留下失智與行動不便的後遺症，自此常鬱結易怒，9日一早與家人爭吵，於是拄著助行器負氣離家，卻因身體不適跌坐路旁，民眾見狀趕緊報警求助。

    平鎮所警員林庭瑋、陳炳勲接獲報案趕抵現場，初步檢視老翁無明顯外傷，但因行動不便、體力衰弱，難以自行起身。在確認老翁意識清楚、且表達無需就醫後，2人隨即透過警用系統查證身分，並決定以巡邏車護送他返家。

    過程中，為了安全協助老翁上車，員警林庭瑋毫不猶豫彎下身，輕柔且穩重地將老翁抱起，緩緩送入車內，途中員警也不時安撫他的情緒；老翁的妻子見丈夫在員警陪伴下歸來，既驚訝又感激，不斷向警方道謝，並表示幸虧熱心民眾及警方細心協助，才能讓老伴平安返家。

    在確認老翁意識清楚、且表達無需就醫後，2名員警隨即透過警用系統查證身分，並決定以巡邏車護送他返家。（警方提供）

