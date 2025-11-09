葉林傳涉貪找議長責負獲准出境考察 前檢座：責付信用存在灰區

葉林傳近日以赴澳紐考察為由，獲法院暫時解除出境限制，議長戴錫欽及律師擔任責付監管人；前檢察官、律師莊勝博指出，責付制度主要依賴政治名望與道德約束，實際法律強制力有限。（資料照）

台北市議會副議長葉林傳因涉嫌貪污與圖利罪遭起訴，近期以赴澳洲及紐西蘭考察市政為由，獲法院暫時解除出境限制，議長戴錫欽及辯護律師則擔任責付監管人。前新北地檢署檢察官、律師莊勝博指出，法院裁定解除出境與監控措施後，實務上僅能依賴責付人的政治名望與道德約束，法律強制力有限；若被告違約，法院僅能沒入保證金或發佈通緝，責付制度在監管上仍存在灰區。

莊勝博認為，現行電子手環與科技監控在被告出境期間，難以完全確保其按時返國，因此多依賴具有社會聲望的人士擔任責付人，但這種約束僅屬道德與義務層面，缺乏實質法律強制力。若被告延遲返國或拒絕配合，法院可採取的手段僅止於沒入保證金或通緝，刑事訴訟法也無明文規定對責付人處罰，其頂多失去「責付」信用。

莊勝博以中國信託慈善基金會董事長辜仲諒案作為參考。辜因違反銀行法，一審判刑7年8月並限制出境，但今年6月曾以亞洲棒球總會長身分，申請短期出境赴中國與上海參加棒球賽事及會議。法院認為出境事由具公益性，不影響訴訟進行，加上體育署長願擔保，裁准辜繳交1.5億元保證金後，6月5日至7日短期出境；不具必要性的行程則遭駁回。近期，辜又申請赴中國參加第4屆亞洲女子棒球錦標賽閉幕典禮，高院認定行程必要，裁定其繳交2億元保證金暫時解除出境限制，並由律師監管。

莊勝博認為，此兩案皆顯示，責付制度在實務運作中仍有灰色地帶，法院可審酌出境必要性與公益性，但對於潛在違約或逃亡風險的法律強制力有限，僅主要依賴責付人的道德約束與保證金制度。

