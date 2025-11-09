2死+大車翻覆+火燒車》國三嘉義路段連3天車禍 民眾心驚

國道3號291公里竹崎交流道附近昨天發生翻車事故。（資料照）

國道3號竹崎交流道今天傍晚發生火燒車意外。（圖由國道警方提供）

國道3號291公里竹崎交流道附近，今天傍晚發生火燒車事故。（擷取自國道路況）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道三號291公里嘉義縣竹崎交流道附近路段，前天發生2死1傷重大車禍事故，昨天發生混凝土攪拌車翻覆事故駕駛受輕傷，今天傍晚又發生火燒車意外，連續3天發生意外事故，讓路過民眾議論紛紛。

國道3號南下291.3公里處，前天早上10點20分發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，盧男與乘客菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，2人送醫後都不治。

國道3號北上291.7公里處，昨天中午11點多發生混凝土攪拌車翻覆事故，黃姓駕駛疑因機件故障失控後自翻肇事，他輕傷婉拒送醫，向警方表示是方向盤鎖死。

國道3號291公里今天下午接近5點時發生火燒車事故，嘉義縣消防局獲報由三和分隊前往滅火，幸好並無人員傷亡。

由於竹崎交流道附近7日發生2死車禍後，昨天、今天連續發生意外，有民眾懷疑「不乾淨」，連三天意外讓人覺得頗為詭異，若經過該處路段，會更小心駕駛避免發生事故。

國道3號291公里竹崎交流道附近前天發生2死1傷重大車禍。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法