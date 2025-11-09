驚！阿公開車載4孫擦撞路邊車輛 2車翻覆跌入荔枝園

阿公開車載4孫擦撞路邊停車，5人受困救出輕傷。（民眾提供）

彰化縣芬園鄉彰南路4段今天（9日）下午3時許發生一起車禍，由65歲陳男駕駛的自小客車，疑因後座孫子嬉戲分心，因而擦撞停放路旁的自小客車，兩車雙雙掉落路旁的荔枝園，摔個4輪朝天，陳男與車上4名孫子女都受困，救出送往彰基醫院救治，所幸5人都沒有生命危險，9歲男童疑似腦出血在加護病房觀察，陳男酒測值為零。

彰化第一消防大隊表示，陳男開車載著4名孫子女，分別是2位孫子，2位孫女，年紀分別為11歲、9歲、6歲與5歲。阿公陳男的頭部及腹部紅腫淤血、挫傷，11歲洪姓孫女則是頭部、肢體擦傷；9歲廖姓孫子則是臉部、肢體紅腫淤血、擦傷；6歲陳姓孫子為右小腿骨折；5歲洪姓孫女為頭部紅腫淤血、擦傷，5人全送往彰基救治。

警方表示，陳男的駕照正常，當時開車駕著孫子女從芬園鄉往彰化市的方向行駛在彰南路4段，不知何故撞上路旁的停車，還擦撞到民宅的圍牆，當時圍牆內有幾位阿嬤正在聊天，聽到碰一聲，嚇得跑出來看，發現陳男與撞上的車，兩車掉在果園斜坡上，斜坡與馬路約有2、3米高的落差，全都四輪朝天，至於擦撞原因仍待進一步調查。

阿公開車載4孫擦撞路邊停車，2車同時翻覆荔枝園，5人受困救出輕傷。（民眾提供）

好好停放路邊自小客車，卻遭人擦撞掉落果園。（民眾提供）

