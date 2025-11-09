北市副議長葉林傳涉貪獲准出國考察 法界舉棄保潛逃案例示警

台北市議會副議長葉林傳以率團赴澳洲、紐西蘭進行姊妹市交流及市政考察為由，向法院聲請暫時解除出境限制獲准。法官裁定期間責付議長戴錫欽及葉林傳辯護律師林俊儀監管，以確保按時返台。（資料照）

國民黨台北市議會副議長葉林傳，因涉貪污罪、刑法意圖營利供給賭博場所罪而遭檢方起訴，自8月以500萬元交保後，近期以赴澳紐考察為由，向法院聲請暫時解除出境管制獲准，議長戴錫欽及辯護律師則具出具聲明書、願擔受責負人。不過，法界認為，法院宣判前「棄保潛逃」的案例並不少見，例如前國民黨立委伍澤元、李慶華，以及前國民黨中常委王又曾、陳由豪等知名人士逃亡，認為檢方有權提起抗告。

律師黃帝穎指出，葉林傳已被檢方依圖利罪提起公訴，屬最輕本刑5年以上徒刑的重罪。其次，葉林傳以率團赴澳洲、紐西蘭交流及市政考察為由，聲請暫時解除限制出境，獲北院裁准並責付北市議長戴錫欽及辯護律師監管，但責付在「刑事訴訟法」的法律效力很有限，若被告就此逃亡，議長能負起什麼法律責任？檢方有權提起抗告。

黃帝穎表示，政治人物涉重罪在法院宣判前「棄保潛逃」的案例並不少見，例如前國民黨立委伍澤元、李慶華，以及前國民黨中常委王又曾、陳由豪等知名人士逃亡，曾多次衝擊台灣司法的社會信任。因此，對於葉林傳聲請解除限制出境，司法必須審慎評估其逃亡動機與風險。

律師趙文魁則強調，責付效力其實很低，受責付人所負之責任，與其說是在法律上，不如歸為道德方面。意即，被告萬一落跑，受責付人也不用負擔民、刑事責任，頂多受到社會輿論批評而已，也或許法院往後將不再同意該律師擔任其他被告的受責付人。

趙文魁續指，另依據刑事訴訟法第116條規定，在准許停押時，法院可命被告交付護照或其他旅行文件；若適用此規定，葉林傳將完全無法出國。責付人戴錫欽及林俊儀律師或許可在葉林傳出境後代為保管護照，以降低潛在逃亡風險，但這並非法律明文要求。

趙文魁也說，法院裁定解除葉林傳的出境與出海限制，同時也解除科技設備監控，若人在國外，要持續以科技設備監控其行蹤，難度相對較高。至於監控是否僅限於旅館、飯店或會議場地範圍？理論上可能需要警察隨行，但在我國，除了保外就醫需警察戒護外，解除出境後並無類似戒護規定。

