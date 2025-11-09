天倫悲劇！彰化驚傳46歲女疑殺害7旬母墜樓亡

警方獲報今天在彰化市南校街大樓有46歲賴姓女子墜樓當場身亡，警方到賴家查看，家中70歲母親躺臥家中已呈現屍僵，現場並留一封遺書及榔頭、水果刀。圖為封鎖線示意圖，非案發現場。（資料照）

彰化市今天（9日）傳出天倫憾事！警方獲報今天在彰化市南校街大樓有46歲賴姓女子墜樓當場身亡，警方到賴家查看，家中70歲母親躺臥家中已呈現屍僵，現場並留一封遺書及榔頭、水果刀，全案仍待進一步釐清。

彰化消防人員表示，大樓管理員表示有民眾中午約12時告知有異常聲響，管理員大約在下午3時前往樓頂往下查看，發現有人墜樓報案，救護人員抵達，現場為賴姓婦人墜樓，原因不詳，下肢開放性骨折、頭顱破裂，無意識、無呼吸、無脈搏，已明顯死亡。

彰化警方前往墜樓婦人住所察看身分，賴母躺臥家中死亡、呈現屍僵，現場留有遺書及榔頭、水果刀，事發原因仍在了解中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

