嘉市宮廟平安宴 信徒炮贊拖板車上煙火四射 嘉市消防局回應了

宮廟設平安宴，在拖板車上施放煙火，吸引眾多民眾圍觀。（民眾提供）

嘉義市某宮廟昨舉辦平安宴，信徒晚間在友忠路施放煙火炮贊，影片經網友拍攝透過「脆」社群媒體分享，一台大型拖板車橫放在友忠路與友和路口，煙火如炮彈般從右至左放射型施放，接著衝入黑夜綻放絢爛煙花，引發網友留言熱議。

有網友質疑「無政府狀態」、「好奇有沒有合法申請路權」、「市區這樣放也是很勇敢」等語；嘉市消防局說，昨未接獲民眾舉報，今已請宮廟負責人說明，如調查有違規情形，將依規裁罰。

請繼續往下閱讀...

嘉義市警察局第一分局表示，民眾申請友忠路臨時使用道路，使用範圍友忠路611-1號起至友和路口前，申請時間自6日凌晨12點至9日凌晨12點。

市消防局說，昨未接獲民眾舉報，今派員到影片中的施放地點了解，並請宮廟負責人說明，是否為未有認可標示的專業爆竹煙火，還待調查釐清；如確有違規施放爆竹煙火或未依其產品使用說明進行施放等不法情事，將依規開罰，消防局呼籲，民眾對施放煙火情況有疑慮，可致電消防局反映。

友忠路與友和路口昨有宮廟設平安宴，在拖板車上施放煙火。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法