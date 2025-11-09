為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    跑北宜公路過彎衝對向撞護欄 重機騎士摔落5米山坡

    2025/11/09 16:37 記者陸運鋒／新北報導
    林男騎乘大型重機行經新北市石碇區北宜公路28.4公里處時，疑因過彎不慎衝到對向車道，撞擊護欄後摔落5公尺山坡。（記者陸運鋒翻攝）

    林姓男子今天上午11時許騎乘大型重機，行經新北市石碇區北宜公路28.4公里處時，疑因過彎不慎衝到對向車道，撞擊護欄後摔落5公尺山坡，警消獲報趕抵時，林男已經自行爬上路面，隨後由救護人員送醫治療，幸無生命危險，詳細事故原因仍待釐清。

    新店警分局調查，21歲林男當時獨自騎著Yamaha YZF-R7大型重機，沿北宜公路往新店方向行駛，但行經28.4公里一處右彎時，疑因不熟路況，衝至對向車道撞上護欄後，林男從道路掉落至山坡，路過民眾見狀連忙報案。

    據指出，消防局派遣出動各式救災救護車5輛及消防人員12人到場後，林男已經自行從山坡爬上，但他肢體有多處擦挫傷，隨即包紮後送往台北市立萬芳醫院治療，所幸意識清醒、並無大礙，而林男酒測值為0毫克，將待其出院後再詢問事發經過，進一步釐清事故原因。

    消防局派遣出動各式災救災護車5輛及消防人員12人到場後，林男已經自行從山坡爬上，但他肢體有多處擦挫傷，隨即包紮後送往台北市立萬芳醫院治療。（記者陸運鋒翻攝）

