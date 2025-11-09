畫面曝光！ BMW女酒後連撞3車 一片狼藉全身傷送醫

台中沈姓女子，今天凌晨酒後駕車，行經北屯區東山路撞上停在路邊的2輛自小客車和1輛機車，訊後依公共危險罪嫌移送。（民眾提供）

台中一名沈姓女子（47歲），今天凌晨2點酒後駕駛BMW自小客車行經北屯區東山路時，疑因酒後失控，接連撞擊停在路邊的2輛自小客車和1輛機車，現場一片狼藉，沈女全身多處擦挫傷送醫，經酒測後酒測值明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市第5分局今天凌晨2點接獲民眾報案，指稱北屯區東山路1段發生一起交通事故，派人到場了解後才發現，一名沈姓女子當時駕駛BMW自小客車行經北屯區東山路1段時，突然偏離車道，撞上停在路邊的2輛自小客車及1部普通重機車，所幸除沈女自己全身多處擦挫傷送醫，並沒有波及其他民眾。

請繼續往下閱讀...

沈女經酒測後，酒精濃度明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，飲酒後切勿駕駛車輛，酒駕除危及自身與他人安全外，亦將面臨刑事、民事責任與交通罰則等後果，請民眾切勿心存僥倖，得不償失。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中沈姓女子，今天凌晨酒後駕車，行經北屯區東山路撞上停在路邊的2輛自小客車和1輛機車，訊後依公共危險罪嫌移送。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法