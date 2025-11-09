「放大1萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

刑事局公布普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

因應普發現金1萬元即將發放，刑事警察局密切關注與其相關網路詐騙內容，已蒐報數十則以普發1萬元現金為噱頭，實則為施行假投資詐騙的網路廣告，該類廣告以圖（影）片呈現聳動文字「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等，誘騙民眾進一步點擊，警方提醒，遇有可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

為防制網路詐騙內容持續擴散，刑事局積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文，自今年1月1日起至9月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中第3季通報Meta下架詐騙廣告5761則、通報Google下架詐騙廣告59則，觀察本季詐騙廣告態樣，假求職/假活動體驗占63.49％、假投資占27.62％、領取補助金占5.19％、其餘占3.70％，甚至已出現利用「普發1萬元」為噱頭的詐騙廣告。

另刑事局觀察從今年第3季起，Threads平台的詐騙貼文數量有顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由欲販售或免費贈送物品，以吸引民眾瀏覽、留言，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，再引導民眾操作網路銀行轉帳。

刑事局呼籲，切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能為詐騙陷阱。

刑事局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制。呼籲網路廣告平台業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

