為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「放大1萬元」廣告多有詐 普發現金成詐騙新噱頭

    2025/11/09 14:56 記者姚岳宏／台北報導
    刑事局公布普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公布普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    因應普發現金1萬元即將發放，刑事警察局密切關注與其相關網路詐騙內容，已蒐報數十則以普發1萬元現金為噱頭，實則為施行假投資詐騙的網路廣告，該類廣告以圖（影）片呈現聳動文字「1萬元放大方式」、「用手機變現」、「全民都能領」等，誘騙民眾進一步點擊，警方提醒，遇有可疑訊息可撥打165反詐騙專線查證，並提醒親友提高警覺，避免財產損失。

    為防制網路詐騙內容持續擴散，刑事局積極監測及通報下架涉詐廣告及貼文，自今年1月1日起至9月30日止，共通報網路廣告平台業者下架逾7萬則詐騙廣告，其中第3季通報Meta下架詐騙廣告5761則、通報Google下架詐騙廣告59則，觀察本季詐騙廣告態樣，假求職/假活動體驗占63.49％、假投資占27.62％、領取補助金占5.19％、其餘占3.70％，甚至已出現利用「普發1萬元」為噱頭的詐騙廣告。

    另刑事局觀察從今年第3季起，Threads平台的詐騙貼文數量有顯著增加，除假投資、假交友、假求職等內容，有大量貼文會用店家歇業、二手出清、整理空間、情侶分手等理由欲販售或免費贈送物品，以吸引民眾瀏覽、留言，隨後提供「假賣貨便」連結，後續營造需進行身分驗證之假象，再引導民眾操作網路銀行轉帳。

    刑事局呼籲，切勿輕信來路不明的網路廣告與貼文，尤其是要求加入通訊軟體、提供個資、交付金融帳戶或轉帳操作的內容，均極可能為詐騙陷阱。

    刑事局強調，網路廣告平台業者依法有明確責任，不能放任詐騙廣告流竄，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第30條明訂，平台不得刊登或推播含有詐欺內容之廣告，並應建立完善的防詐管理機制。呼籲網路廣告平台業者切勿逃避責任，應積極配合法規，主動落實防詐義務，從源頭防堵詐騙，避免民眾受害。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局公布普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局公布普發1萬元現金詐騙廣告。（記者姚岳宏翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播