花蓮象鼻隧道下方海灘 1女遭浪捲走救起無生命跡象

今天上午11點花蓮縣消防局獲報，在舊蘇花公路象鼻隧道下海灘有1名女子被海浪捲走。（圖由民眾提供）

花蓮舊蘇花公路象鼻隧道近年相當知名，吸引不少遊客攀岩到下方海灘遊玩，今天上午11點花蓮縣消防局獲報，有1名女子被海浪捲走，消防局、海巡單位、空勤等進行陸海空搜救，發現遭浪捲走的62歲張姓女子，經直升機吊掛上來後已無生命跡象，詳細意外原因還要進一步調查。

初步了解，一行民眾共計8男、8女共16人從台南到花蓮旅行，今天上午到舊蘇花公路的象鼻隧道附近，攀爬岩壁下到隧道下方的海灘戲水，過程中不幸有1名張姓女子遭海浪捲走，消防局偕同海巡單位無人機進行搜索，發現溺水者蹤跡，隨即派遣空勤總隊直升機，以吊掛方式進行救援，不過張女已無生命跡象。

另外，有4名民眾受困於下方的沙灘，約50米深的位置，花蓮縣消防局特搜大隊等救難人員計9人，利用繩索技術協助，在下午約1點左右把4名民眾順利脫困。花蓮縣消防局呼籲，近日東北季風影響，沿海風浪變大，呼籲民眾不要太靠近海岸，也呼籲民眾不要任意前往象鼻隧道攀岩。

象鼻隧道日治時期稱「八號隧道」，是1931年開始通行巴士的第1代蘇花公路的11座隧道之一，遠觀有如大象鼻子，台灣銀行1961年發行的壹圓紙鈔，鈔票上的圖案就是象鼻隧道，由於臨海景色壯麗，近年成為新興的攀岩景點，須從蘇花公路台9丁線下切到海岸，不過也發生多起墜崖意外事故。

